Distribuisci Medusa con installazione in un click.
Gestore automatico della libreria video per serie TV â€” recupera nuovi episodi nel momento in cui appaiono sugli indicizzatori.
Scegli un piano VPS per Medusa
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Medusa
Medusa Ã¨ un server di automazione di lunga data, mantenuto dalla community, per librerie di serie TV. Tiene traccia delle serie che segui, monitora gli indexer Usenet e i tracker torrent per le nuove uscite di episodi, scarica i file corrispondenti tramite il tuo downloader esistente, quindi li rinomina, tagga e sposta nella tua libreria â€” il tutto gestito da un'interfaccia web raffinata ispirata a SickBeard e SickChill.
L'auto-hosting di Medusa su un VPS mantiene la tua automazione TV in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cosÃ¬ gli episodi appaiono nella tua libreria minuti dopo il rilascio. Si abbina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby e l'ecosistema Servarr piÃ¹ ampio, e funziona con praticamente ogni indexer Newznab e Torznab tramite plugin nativi.
FunzionalitÃ principali di Medusa
Monitoraggio di serie e episodi
Aggiungi serie da TVDB, TVMaze o IMDb e Medusa controlla ogni stagione per nuovi episodi non appena appaiono sugli indexer.
Profili di preferenze qualitÃ
Definisci qualitÃ , risoluzione, codec e preferenze linguistiche per ogni spettacolo in modo che la versione giusta vinca quando appaiono piÃ¹ candidati.
Supporto nativo per indicizzatore
Plugin integrati per gli indicizzatori Newznab e Torznab, oltre al supporto diretto per NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge e rTorrent.
Ricerca sottotitoli
Cerca su OpenSubtitles, Addic7ed e Podnapisi sottotitoli corrispondenti nelle tue lingue preferite dopo ogni download.
Automazione della post-elaborazione
Rinomina, tagga e sposta i file scaricati in layout di cartelle compatibili con Plex/Jellyfin/Emby senza ordinamento manuale.
PerchÃ© eseguire Medusa su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .