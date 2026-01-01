Medusa Ã¨ un server di automazione di lunga data, mantenuto dalla community, per librerie di serie TV. Tiene traccia delle serie che segui, monitora gli indexer Usenet e i tracker torrent per le nuove uscite di episodi, scarica i file corrispondenti tramite il tuo downloader esistente, quindi li rinomina, tagga e sposta nella tua libreria â€” il tutto gestito da un'interfaccia web raffinata ispirata a SickBeard e SickChill.

L'auto-hosting di Medusa su un VPS mantiene la tua automazione TV in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cosÃ¬ gli episodi appaiono nella tua libreria minuti dopo il rilascio. Si abbina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby e l'ecosistema Servarr piÃ¹ ampio, e funziona con praticamente ogni indexer Newznab e Torznab tramite plugin nativi.