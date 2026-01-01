Distribuisci Para con installazione in un click.
Framework backend open-source che fornisce un'API REST JSON per la persistenza degli oggetti, la ricerca full-text e la multi-tenancy.
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Cosa puoi costruire con Para
Para Ã¨ un framework backend scalabile e open-source che gestisce la persistenza degli oggetti, la ricerca full-text, la memorizzazione nella cache e l'autenticazione, in modo che gli sviluppatori possano concentrarsi sulla creazione della loro applicazione piuttosto che sulla sua infrastruttura. Espone tutto tramite una pulita API REST JSON protetta con token JWT o AWS Signature V4, pronta a servire qualsiasi frontend, app mobile o servizio.
La configurazione predefinita funziona in modo completamente autonomo con un database H2 integrato e un motore di ricerca Lucene â€” nessun database esterno richiesto. L'auto-hosting sul tuo VPS ti offre un'API backend privata senza costi per richiesta, controllo completo dei dati e supporto per plugin che integrano PostgreSQL, MySQL, MongoDB o Elasticsearch man mano che le tue esigenze crescono.
FunzionalitÃ principali di Para
Persistenza oggetti JSON
Archiviare, recuperare e interrogare qualsiasi oggetto tramite una REST API pulita, supportata da un layer di database pluggable che supporta H2, PostgreSQL, MySQL e MongoDB.
Ricerca integrata
La ricerca full-text basata su Lucene funziona immediatamente senza alcuna configurazione aggiuntiva, consentendo la ricerca istantanea su tutti gli oggetti memorizzati.
Architettura multi-tenant
Isola i dati per applicazione con multi-tenancy integrata â€” ogni applicazione ottiene la propria tabella, indice di ricerca e namespace della cache.
Autenticazione JWT
Autentica le richieste API con token JWT o AWS Signature V4, con gestione utenti integrata e supporto per il login social.
Plugin ecosistema
Sostituisci i backend predefiniti H2 e Lucene con PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB o Hazelcast utilizzando plugin ufficiali man mano che le tue esigenze crescono.
PerchÃ© eseguire Para su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .