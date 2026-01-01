FusionAuth è una piattaforma di gestione delle identità e degli accessi dei clienti creata specificamente per gli sviluppatori — un'alternativa self-hosted a Auth0, Okta e Cognito che fornisce OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, accessi social, autenticazione a più fattori, accesso senza password e un'API REST completa. Originariamente sviluppata da Inversoft per app consumer ad alto traffico, si adatta da un singolo tenant a milioni di utenti sulla stessa implementazione.

Ospitare FusionAuth sul tuo VPS mantiene ogni account utente, hash della password, token OAuth e log di audit all'interno della tua infrastruttura, piuttosto che dipendere da un provider di identità di terze parti che potrebbe modificare prezzi o termini. La Community Edition è completamente gratuita e include le funzionalità di autenticazione e autorizzazione principali utilizzate nella maggior parte delle implementazioni di produzione.