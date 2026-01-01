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Piattaforma di gestione delle identità e degli accessi dei clienti auto-ospitata con OAuth, SAML, social login, MFA e un'API pensata per gli sviluppatori.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con FusionAuth

FusionAuth è una piattaforma di gestione delle identità e degli accessi dei clienti creata specificamente per gli sviluppatori — un'alternativa self-hosted a Auth0, Okta e Cognito che fornisce OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, accessi social, autenticazione a più fattori, accesso senza password e un'API REST completa. Originariamente sviluppata da Inversoft per app consumer ad alto traffico, si adatta da un singolo tenant a milioni di utenti sulla stessa implementazione.

Ospitare FusionAuth sul tuo VPS mantiene ogni account utente, hash della password, token OAuth e log di audit all'interno della tua infrastruttura, piuttosto che dipendere da un provider di identità di terze parti che potrebbe modificare prezzi o termini. La Community Edition è completamente gratuita e include le funzionalità di autenticazione e autorizzazione principali utilizzate nella maggior parte delle implementazioni di produzione.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di FusionAuth

OAuth, OIDC e SAML

Server completo OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML 2.0 con flussi di concessione per codice di autorizzazione, PKCE, dispositivo e credenziali client, pronto all'uso.

Accesso social e aziendale

Login sociale nativo per Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn e Twitter, oltre alla federazione generica OIDC e SAML per i clienti aziendali.

Autenticazione a più fattori

App di autenticazione TOTP, SMS, email e passkey FIDO2 WebAuthn con politiche adattive che si adattano in base ai segnali di rischio.

Multi-tenant per design

Isola utenti, applicazioni e configurazioni in tenant separati per multi-tenancy SaaS, separazione dei clienti dell'agenzia o account partner B2B.

Pagine di accesso personalizzabili

Personalizza le pagine ospitate di login, registrazione e gestione account con i colori del tuo brand, i loghi e i testi tramite un editor di template Mustache.

REST API per tutto

Ogni operazione nell'interfaccia utente di amministrazione è anche disponibile tramite un'API REST documentata e librerie client dedicate per Java, Node, Python, Go e altro ancora.

Perché eseguire FusionAuth su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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