Distribuisci FusionAuth con installazione in un click.
Piattaforma di gestione delle identità e degli accessi dei clienti auto-ospitata con OAuth, SAML, social login, MFA e un'API pensata per gli sviluppatori.
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Cosa puoi costruire con FusionAuth
FusionAuth è una piattaforma di gestione delle identità e degli accessi dei clienti creata specificamente per gli sviluppatori — un'alternativa self-hosted a Auth0, Okta e Cognito che fornisce OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, accessi social, autenticazione a più fattori, accesso senza password e un'API REST completa. Originariamente sviluppata da Inversoft per app consumer ad alto traffico, si adatta da un singolo tenant a milioni di utenti sulla stessa implementazione.
Ospitare FusionAuth sul tuo VPS mantiene ogni account utente, hash della password, token OAuth e log di audit all'interno della tua infrastruttura, piuttosto che dipendere da un provider di identità di terze parti che potrebbe modificare prezzi o termini. La Community Edition è completamente gratuita e include le funzionalità di autenticazione e autorizzazione principali utilizzate nella maggior parte delle implementazioni di produzione.
Funzionalità principali di FusionAuth
OAuth, OIDC e SAML
Server completo OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML 2.0 con flussi di concessione per codice di autorizzazione, PKCE, dispositivo e credenziali client, pronto all'uso.
Accesso social e aziendale
Login sociale nativo per Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn e Twitter, oltre alla federazione generica OIDC e SAML per i clienti aziendali.
Autenticazione a più fattori
App di autenticazione TOTP, SMS, email e passkey FIDO2 WebAuthn con politiche adattive che si adattano in base ai segnali di rischio.
Multi-tenant per design
Isola utenti, applicazioni e configurazioni in tenant separati per multi-tenancy SaaS, separazione dei clienti dell'agenzia o account partner B2B.
Pagine di accesso personalizzabili
Personalizza le pagine ospitate di login, registrazione e gestione account con i colori del tuo brand, i loghi e i testi tramite un editor di template Mustache.
REST API per tutto
Ogni operazione nell'interfaccia utente di amministrazione è anche disponibile tramite un'API REST documentata e librerie client dedicate per Java, Node, Python, Go e altro ancora.
Perché eseguire FusionAuth su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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