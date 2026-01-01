Distribuisci Strapi con installazione in 1 click.
CMS headless open source leader che genera automaticamente API REST e GraphQL dai tuoi modelli di contenuto con un pannello di amministrazione personalizzabile.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Strapi
Strapi Ã¨ il CMS headless open-source piÃ¹ popolare al mondo, scelto da oltre 800.000 sviluppatori. Offre un backend di gestione dei contenuti completamente personalizzabile con un pannello di amministrazione intuitivo drag-and-drop, API REST e GraphQL generate automaticamente e un ricco ecosistema di plugin. A differenza dei CMS tradizionali che collegano i contenuti a un frontend fisso, Strapi distribuisce i contenuti a qualsiasi canale â€” siti web, app mobili, dispositivi IoT â€” tramite API standard.
L'auto-hosting di Strapi sul tuo VPS elimina i prezzi per utente e i limiti di frequenza delle API imposti dai provider di CMS gestiti, offrendoti al contempo il controllo completo sull'architettura dei tuoi contenuti, sull'archiviazione dei dati e sulla configurazione dei plugin. Questo template abbina Strapi a PostgreSQL 16 per un'affidabilitÃ pronta per la produzione.
FunzionalitÃ principali di Strapi
API generate automaticamente
Strapi crea endpoint REST e GraphQL automaticamente quando definisci i tipi di contenuto â€” non Ã¨ richiesta alcuna codifica API manuale.
Builder di contenuti drag and drop
Crea modelli di contenuto complessi visivamente con campi, componenti e zone dinamiche senza toccare la base di codice.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Definisci permessi granulari per tipo di contenuto e ruolo utente in modo che editor, manager e consumatori API accedano solo a ciÃ² che Ã¨ loro consentito.
Libreria multimediale
Carica, organizza e ottimizza immagini e file in una libreria multimediale centralizzata con ridimensionamento automatico delle immagini e conversione del formato.
Ecosistema di plugin
Estendi Strapi con i plugin del marketplace per l'autenticazione, la SEO, l'email, la ricerca e altro ancora â€” oppure crea plugin personalizzati per le tue esigenze.
Contenuto multi lingua
Gestisci i contenuti in piÃ¹ lingue con supporto i18n integrato, pubblicando ogni locale in modo indipendente per supportare il pubblico globale.
PerchÃ© eseguire Strapi su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .