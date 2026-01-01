Distribuisci Apache StreamPark con installazione in un click.
Framework completo per lo sviluppo di applicazioni di streaming e piattaforma di calcolo in tempo reale nativa del cloud per Apache Flink e Spark.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Apache StreamPark
Apache StreamPark è un progetto Apache di alto livello che unifica l'intero ciclo di vita delle applicazioni di elaborazione di stream in tempo reale basate su Apache Flink e Apache Spark. Combina un framework orientato agli sviluppatori di API e connettori predefiniti con una console operativa cloud-native per la compilazione, il deployment, il monitoraggio e lo scaling dei job di streaming da una singola interfaccia utente web.
L'auto-hosting di StreamPark sul tuo VPS mantiene gli artefatti dei job Flink, la cronologia di deployment e i metadati operativi sotto il tuo controllo, eliminando al contempo il costo e la complessità di eseguire un piano di controllo di elaborazione di stream separato su un hyperscaler.
Funzionalità principali di Apache StreamPark
Flink e Spark unificati
Sviluppare, distribuire e gestire job di streaming Apache Flink e Apache Spark da un'unica console con supporto runtime multi-versione.
Creazione di lavori nel browser
Scrivi applicazioni Flink SQL e basate su JAR in un editor web con evidenziazione della sintassi, gestione delle dipendenze e cronologia delle versioni.
Implementazione con un click
Avvia i processi su cluster Standalone, YARN su Hadoop 2.x/3.x o Kubernetes direttamente dalla piattaforma senza uscire dal browser.
Monitoraggio integrato
Monitora i processi in esecuzione, i checkpoint, i savepoint e gli eventi di errore con dashboard di stato in tempo reale e integrazioni di avvisi.
Ricco ecosistema di connettori
Distribuisci più velocemente con connettori predefiniti per Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse e altri sistemi di big data e ML.
Perché eseguire Apache StreamPark su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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