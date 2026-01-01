Distribuisci Fusio con un clic.
Piattaforma di gestione API open-source per costruire, gestire e monetizzare le API con un portale sviluppatori visuale.
Scegli un piano VPS per Fusio
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Fusio
Fusio Ã¨ una piattaforma di gestione API self-hosted e open-source che funge sia da gateway API che da costruttore di backend. Ti permette di esporre tabelle di database, microservizi o logica personalizzata come API REST senza scrivere codice boilerplate â€” supportando MySQL, PostgreSQL, MongoDB e altro ancora. Un portale per sviluppatori integrato offre agli sviluppatori esterni accesso self-service, gestione delle chiavi API e documentazione OpenAPI in tempo reale, mentre i piani di abbonamento e la limitazione della frequenza rendono semplice monetizzare le tue API.
Con il supporto nativo del Model Context Protocol (MCP), Fusio puÃ² anche fungere da hub di integrazione per agenti AI, collegando i tuoi dati e servizi direttamente nei flussi di lavoro LLM. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene tutto il traffico API e la logica di business sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di Fusio
Database ad API
Esporre MySQL, PostgreSQL, MongoDB e altre fonti di dati come API REST governate senza scrivere codice boilerplate.
Portale per sviluppatori
Offri agli sviluppatori esterni accesso API self-service, gestione delle chiavi e documentazione OpenAPI in tempo reale in un portale brandizzato.
Monetizzazione API
Crea piani di abbonamento e livelli di limitazione della frequenza per addebitare l'utilizzo delle API con quote configurabili e integrazione di fatturazione.
Integrazione MCP
Collega le tue API direttamente nei flussi di lavoro degli agenti AI tramite il supporto nativo del Protocollo di Contesto del Modello per l'integrazione di strumenti LLM.
Generazione SDK
Genera automaticamente SDK client per tutti i principali linguaggi di programmazione per accelerare le integrazioni API di terze parti.
PerchÃ© eseguire Fusio su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .