Installa Joomla con un click.
Potente CMS open-source per la creazione di siti web dinamici, portali e applicazioni web con supporto multilingue.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Joomla
Joomla Ã¨ un sistema di gestione dei contenuti maturo e open source con oltre 100 milioni di download, che alimenta di tutto, dai blog personali e portali della comunitÃ alle applicazioni aziendali e siti governativi. La sua gestione avanzata degli utenti, il supporto multilingue integrato per oltre 75 lingue e migliaia di estensioni lo rendono una delle piattaforme CMS piÃ¹ flessibili disponibili.
L'auto-hosting di Joomla sul tuo VPS ti offre risorse dedicate, il controllo completo della configurazione PHP e MySQL e nessuna restrizione di hosting condiviso â€” cosÃ¬ il tuo sito si adatta al tuo pubblico senza prestazioni imprevedibili o costi per visitatore.
FunzionalitÃ principali di Joomla
Multilingue Integrato
Gestisci i contenuti in oltre 75 lingue nativamente â€” senza bisogno di plugin di terze parti, rendendolo ideale per aziende e organizzazioni internazionali.
Controllo accessi avanzato
Definisci autorizzazioni granulari con piÃ¹ gruppi di utenti e livelli di accesso, permettendoti di controllare esattamente chi puÃ² creare, modificare o pubblicare contenuti.
Migliaia di Estensioni
Estendi Joomla con template, componenti, moduli e plugin dalla Directory delle Estensioni di Joomla per aggiungere qualsiasi funzionalitÃ il tuo sito richieda.
Strumenti SEO integrati
Genera URL ottimizzati, meta descrizioni e sitemap di serie per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca senza plugin aggiuntivi.
Versionamento del Contenuto
Tieni traccia di ogni modifica agli articoli e ripristina qualsiasi versione precedente, proteggendo i tuoi contenuti da modifiche accidentali o revisioni indesiderate.
PerchÃ© eseguire Joomla su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .