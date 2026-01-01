Dagu è un potente scheduler di workflow open-source che sostituisce i tradizionali cron job con pipeline a grafo aciclico diretto (DAG) gestite tramite un'interfaccia web pulita. Definisci i workflow in semplici file YAML con passaggi che possono eseguire comandi shell, container Docker, richieste HTTP, query SQL e altro ancora — il tutto con catene di dipendenza, tentativi e logica condizionale integrati.

L'auto-hosting di Dagu sul tuo VPS ti offre uno scheduler a singolo binario senza dipendenze da database. L'archiviazione basata su file mantiene le cose semplici mentre l'interfaccia utente web fornisce monitoraggio dell'esecuzione in tempo reale, visualizzazione dei log e controlli di attivazione manuale. Questa distribuzione include autenticazione integrata e archiviazione persistente per le definizioni dei workflow e la cronologia delle esecuzioni.