Moderno scheduler di workflow basato su DAG con un'interfaccia utente web per la gestione di cron job e pipeline di task.
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Cosa puoi costruire con Dagu
Dagu è un potente scheduler di workflow open-source che sostituisce i tradizionali cron job con pipeline a grafo aciclico diretto (DAG) gestite tramite un'interfaccia web pulita. Definisci i workflow in semplici file YAML con passaggi che possono eseguire comandi shell, container Docker, richieste HTTP, query SQL e altro ancora — il tutto con catene di dipendenza, tentativi e logica condizionale integrati.
L'auto-hosting di Dagu sul tuo VPS ti offre uno scheduler a singolo binario senza dipendenze da database. L'archiviazione basata su file mantiene le cose semplici mentre l'interfaccia utente web fornisce monitoraggio dell'esecuzione in tempo reale, visualizzazione dei log e controlli di attivazione manuale. Questa distribuzione include autenticazione integrata e archiviazione persistente per le definizioni dei workflow e la cronologia delle esecuzioni.
Funzionalità principali di Dagu
Editor del workflow DAG
Definisci le dipendenze delle attività come grafi aciclici diretti in YAML con esecuzione parallela, ramificazione condizionale e logica di retry.
Tipi di passo integrati
Esegui comandi shell, container Docker, richieste HTTP, query SQL, comandi SSH e operazioni S3 come tipi di passaggio nativi.
Monitoraggio in tempo reale
Guarda l'avanzamento dell'esecuzione del flusso di lavoro in tempo reale tramite l'interfaccia utente web con stato a livello di passaggio, log e informazioni sui tempi.
Programmazione Cron
Pianifica i flussi di lavoro con espressioni cron e gestisci tutti i lavori programmati da un'unica dashboard.
Integrazione dell'agente AI
Esegui agenti di codifica AI come Claude Code, Codex e Copilot come passaggi del flusso di lavoro con supporto harness integrato.
Perché eseguire Dagu su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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