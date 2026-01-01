Distribuisci Matrix Synapse con installazione in un click.
Server di chat decentralizzato e crittografato end-to-end per comunicazioni sicure in tempo reale con supporto completo alla federazione.
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Cosa puoi costruire con Matrix Synapse
Matrix Synapse Ã¨ l'homeserver di riferimento per il protocollo di comunicazione aperto Matrix, che consente messaggistica in tempo reale, chiamate vocali e video, condivisione di file e crittografia end-to-end attraverso una rete federata di server. Riconosciuto da governi, universitÃ e aziende di tutto il mondo, Synapse consente ai tuoi utenti di comunicare in modo sicuro mantenendo tutti i dati sulla tua infrastruttura.
La federazione consente al tuo server di connettersi senza problemi con altri server Matrix, in modo che i tuoi utenti possano raggiungere chiunque sulla rete globale Matrix. Con i bridge per Slack, Discord, IRC e Telegram, Synapse si integra nei flussi di lavoro di comunicazione esistenti senza costringere tutti su un'unica piattaforma.
FunzionalitÃ principali di Matrix Synapse
Crittografia end-to-end
Tutti i messaggi privati e le chat di gruppo sono crittografati per impostazione predefinita, garantendo che i dati rimangano privati anche dagli amministratori del server.
Supporto alla federazione
Comunica con gli utenti su qualsiasi server Matrix in tutto il mondo attraverso una federazione cross-server senza interruzioni.
Ponti della piattaforma
Connettiti a Slack, Discord, IRC, Telegram e altre piattaforme tramite bridge di protocollo.
Stanze e spazi
Organizza le conversazioni con stanze, spazi, discussioni, reazioni e modifica dei messaggi per una comunicazione strutturata.
Chiamate vocali e video
Effettua chiamate vocali e video VoIP direttamente all'interno dei client Matrix senza servizi esterni.
Integrazione SSO
Autentica gli utenti tramite provider OIDC, SAML e CAS per il single sign-on aziendale.
PerchÃ© eseguire Matrix Synapse su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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