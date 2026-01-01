Distribuisci Typebot con 1 click.
Costruttore di chatbot senza codice per creare moduli conversazionali, sondaggi ed esperienze di chat interattive che puoi auto-ospitare.
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Cosa puoi costruire con Typebot
Typebot Ã¨ un costruttore di moduli conversazionali self-hosted che sostituisce i moduli HTML statici con flussi interattivi simili a chat. Utilizzando il suo editor canvas drag-and-drop, i team possono progettare conversazioni a piÃ¹ passaggi con ramificazioni condizionali, variabili personalizzate e integrazioni native, senza scrivere codice. La piattaforma Ã¨ fornita come due servizi: un builder per la progettazione e la gestione dei flussi, e un visualizzatore che serve i chatbot pubblicati direttamente agli utenti finali.
L'auto-hosting di Typebot sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dei dati di invio, dei caricamenti di file e delle credenziali API, senza costi per invio e senza trasferimenti di dati a terzi. I tuoi flussi vengono eseguiti sul tuo dominio, in modo completamente privato, senza limiti artificiali su spazi di lavoro, membri del team o bot pubblicati.
FunzionalitÃ principali di Typebot
Costruttore di flussi visivo
Progetta conversazioni ramificate utilizzando un editor su tela con oltre 30 tipi di blocchi, inclusi input, condizionali, incorporamenti multimediali e raccolta pagamenti.
Integrazioni native
Collega i flussi direttamente a OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier e Make.com senza uscire dall'editor.
Logica condizionale
Ramifica i percorsi di conversazione in base alle risposte dell'utente, alle variabili o alle risposte API per offrire esperienze completamente personalizzate.
ModalitÃ di incorporamento flessibili
Pubblica chatbot come overlay popup, widget laterali, chat a pagina intera o incorporamenti inline su qualsiasi sito web o applicazione web.
Analisi in tempo reale
Monitora i tassi di invio, i punti di abbandono e i funnel di completamento per ogni flusso pubblicato dalla dashboard.
Spazi di lavoro della squadra
Organizza i flussi tra piÃ¹ spazi di lavoro isolati con accesso basato sui ruoli per team o clienti diversi.
PerchÃ© eseguire Typebot su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .