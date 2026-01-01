Distribuisci Outline con installazione in un click.
Moderna knowledge base e wiki open source con collaborazione in tempo reale, ricerca potente e un bellissimo editing Markdown per i team.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Outline
Outline Ã¨ una knowledge base veloce e collaborativa, progettata per i team che apprezzano sia un bel design che un editing in tempo reale senza interruzioni. Costruita attorno a un editor Markdown con comandi slash, gerarchie di documenti annidate e organizzazione basata su collezioni, offre ai team di ingegneria, prodotto e operazioni uno spazio di lavoro strutturato per una documentazione che sia funzionale e visivamente accattivante. La cronologia delle versioni, i permessi granulari e il supporto per piÃ¹ fornitori SSO la rendono adatta a organizzazioni di qualsiasi dimensione.
L'auto-hosting di Outline sul tuo VPS significa nessun vincolo di prezzo per utente â€” membri del team illimitati a un costo fisso dell'infrastruttura. La tua documentazione e proprietÃ intellettuale rimangono sotto il tuo controllo senza accesso ai dati di terze parti, mentre PostgreSQL e Redis vengono eseguiti localmente per prestazioni ottimali senza dipendenze da servizi esterni.
FunzionalitÃ principali di Outline
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ membri del team possono modificare lo stesso documento contemporaneamente con commenti e suggerimenti in linea, rendendo gli sprint di documentazione e i cicli di revisione fluidi.
Potente ricerca full-text
Cerca istantaneamente in tutti i documenti e le raccolte, con risultati classificati per rilevanza, in modo che le informazioni giuste emergano in pochi secondi anzichÃ© minuti di navigazione.
Autenticazione flessibile
Si integra con Google, Slack, Azure AD, GitHub e provider OIDC personalizzati, permettendo ai team di accedere con le credenziali esistenti senza gestire account separati.
Cronologia delle versioni
Ogni modifica del documento Ã¨ tracciata con la visualizzazione delle differenze e il ripristino completo, offrendo ai team una rete di sicurezza per le modifiche accidentali e una traccia di audit per la conformitÃ .
Organizzazione della collezione
Organizza i documenti in gerarchie annidate e raccolte con controlli di condivisione granulari pubblici, di team o privati che si adattano a qualsiasi struttura di team.
PerchÃ© eseguire Outline su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .