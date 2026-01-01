Outline Ã¨ una knowledge base veloce e collaborativa, progettata per i team che apprezzano sia un bel design che un editing in tempo reale senza interruzioni. Costruita attorno a un editor Markdown con comandi slash, gerarchie di documenti annidate e organizzazione basata su collezioni, offre ai team di ingegneria, prodotto e operazioni uno spazio di lavoro strutturato per una documentazione che sia funzionale e visivamente accattivante. La cronologia delle versioni, i permessi granulari e il supporto per piÃ¹ fornitori SSO la rendono adatta a organizzazioni di qualsiasi dimensione.

L'auto-hosting di Outline sul tuo VPS significa nessun vincolo di prezzo per utente â€” membri del team illimitati a un costo fisso dell'infrastruttura. La tua documentazione e proprietÃ intellettuale rimangono sotto il tuo controllo senza accesso ai dati di terze parti, mentre PostgreSQL e Redis vengono eseguiti localmente per prestazioni ottimali senza dipendenze da servizi esterni.