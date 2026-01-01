Distribuisci Password Pusher con installazione in 1 click.
Servizio open-source per la condivisione di password, file e link tramite URL autodistruggenti che scadono in base al numero di visualizzazioni o al tempo.
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Cosa puoi costruire con Password Pusher
Password Pusher Ã¨ un'applicazione open-source che sostituisce la pericolosa abitudine di inviare credenziali via email o messaggio in chiaro. Invece di inviare il segreto direttamente, generi un URL usa e getta che consegna il contenuto una sola volta e poi si elimina in base al numero di visualizzazioni, al tempo trascorso o a entrambi. Password, file, URL e codici QR sono tutti supportati, e ogni push puÃ² richiedere una passphrase aggiuntiva prima di essere rivelato.
L'auto-hosting di Password Pusher sul tuo VPS mantiene ogni segreto all'interno dell'infrastruttura che controlli â€” nessun SaaS di terze parti legge, registra o conserva le tue credenziali condivise, e il registro completo delle attivitÃ rimane sul tuo server insieme ai dati.
FunzionalitÃ principali di Password Pusher
Link Autodistruggenti
Gli URL monouso scadono dopo un numero configurato di visualizzazioni o un intervallo di tempo, quindi i segreti non possono essere riletti o trapelare dalle caselle di posta.
Protezione della passphrase
Aggiungi una passphrase separata oltre al link in modo che un URL intercettato da solo non sia sufficiente a rivelare il segreto.
File e Codici QR
Invia password, file, URL e codici QR attraverso lo stesso flusso di consegna verificato con politiche di scadenza per tipo.
Registrazione completa degli audit
Monitoraggio della creazione, del recupero e dell'identitÃ del visualizzatore per ogni push, con account opzionali e autenticazione a due fattori per la dashboard.
Brand Personalizzato
Personalizza l'interfaccia utente con il tuo titolo, slogan, tema e piÃ¨ di pagina per i team interni o le distribuzioni rivolte ai clienti.
JSON API
Integra la condivisione delle password negli script, nelle pipeline CI o negli strumenti interni tramite l'API JSON v2 documentata.
PerchÃ© eseguire Password Pusher su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .