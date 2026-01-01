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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con ZeroNote

ZeroNote Ã¨ un'app di produttivitÃ  unificata ospitata in proprio che consolida la gestione delle note, la gestione delle password, i segnalibri e i codici di autenticazione a due fattori in un'unica applicazione crittografata. Utilizza la crittografia AES lato client con un'architettura a conoscenza zero â€” il server non vede mai i tuoi dati non crittografati, solo il tuo dispositivo puÃ² decifrarli.

Ospitare ZeroNote in proprio su un VPS combina quattro strumenti separati in un unico servizio privato e crittografato che controlli completamente. L'archiviazione SQLite offline-first garantisce che i dati siano sempre disponibili senza una connessione internet, l'auto-tagging intelligente mantiene gli elementi organizzati automaticamente e la sincronizzazione P2P o S3 opzionale estende la disponibilitÃ  su tutti i dispositivi.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di ZeroNote

Crittografia a conoscenza zero

La crittografia AES lato client garantisce che le tue note, password e i codici 2FA siano crittografati prima di lasciare il tuo dispositivo.

Strumento unificato

Sostituisci il gestore di password separato, l'app per le note, il gestore di segnalibri e l'autenticatore 2FA con un'unica applicazione self-hosted.

Archiviazione offline-first

I dati sono archiviati localmente in SQLite, cosÃ¬ la tua cassaforte rimane accessibile anche senza una connessione internet attiva.

Tagging automatico intelligente

I tag intelligenti categorizzano automaticamente le voci in base al tipo di contenuto e alle parole chiave, mantenendo il tuo vault organizzato senza sforzo manuale.

Sincronizzazione P2P e S3

Facoltativamente sincronizza la tua cassaforte crittografata su piÃ¹ dispositivi utilizzando la sincronizzazione peer-to-peer o il tuo bucket di archiviazione compatibile con S3.

PerchÃ© eseguire ZeroNote su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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