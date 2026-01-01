Distribuisci ZeroNote con installazione a un click.
App crittografata unificata per note, password, segnalibri e 2FA con crittografia AES lato client a conoscenza zero.
Scegli un piano VPS per ZeroNote
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con ZeroNote
ZeroNote Ã¨ un'app di produttivitÃ unificata ospitata in proprio che consolida la gestione delle note, la gestione delle password, i segnalibri e i codici di autenticazione a due fattori in un'unica applicazione crittografata. Utilizza la crittografia AES lato client con un'architettura a conoscenza zero â€” il server non vede mai i tuoi dati non crittografati, solo il tuo dispositivo puÃ² decifrarli.
Ospitare ZeroNote in proprio su un VPS combina quattro strumenti separati in un unico servizio privato e crittografato che controlli completamente. L'archiviazione SQLite offline-first garantisce che i dati siano sempre disponibili senza una connessione internet, l'auto-tagging intelligente mantiene gli elementi organizzati automaticamente e la sincronizzazione P2P o S3 opzionale estende la disponibilitÃ su tutti i dispositivi.
FunzionalitÃ principali di ZeroNote
Crittografia a conoscenza zero
La crittografia AES lato client garantisce che le tue note, password e i codici 2FA siano crittografati prima di lasciare il tuo dispositivo.
Strumento unificato
Sostituisci il gestore di password separato, l'app per le note, il gestore di segnalibri e l'autenticatore 2FA con un'unica applicazione self-hosted.
Archiviazione offline-first
I dati sono archiviati localmente in SQLite, cosÃ¬ la tua cassaforte rimane accessibile anche senza una connessione internet attiva.
Tagging automatico intelligente
I tag intelligenti categorizzano automaticamente le voci in base al tipo di contenuto e alle parole chiave, mantenendo il tuo vault organizzato senza sforzo manuale.
Sincronizzazione P2P e S3
Facoltativamente sincronizza la tua cassaforte crittografata su piÃ¹ dispositivi utilizzando la sincronizzazione peer-to-peer o il tuo bucket di archiviazione compatibile con S3.
PerchÃ© eseguire ZeroNote su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .