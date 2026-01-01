Distribuisci OCS Inventory NG con installazione in un clic.
Server open source per la gestione degli asset IT che monitora hardware, software e distribuisce pacchetti su tutta la tua flotta.
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Cosa puoi costruire con OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) Ã¨ una soluzione gratuita e open source per la gestione degli asset e la distribuzione del software che Ã¨ stata perfezionata dal 2001. Agent leggeri installati su endpoint Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX riportano inventari hardware e software dettagliati a un server centrale, mentre le scansioni SNMP e la scoperta IP estendono la visibilitÃ a stampanti, switch, router e altri dispositivi senza agent.
L'auto-hosting di OCS Inventory sul tuo VPS mantiene ogni impronta digitale del dispositivo, record di licenza e pacchetto distribuito sotto il tuo controllo. La console web inclusa, il database MySQL e l'API REST sono gli stessi componenti utilizzati dalle aziende che gestiscono patrimoni IT di oltre 100.000 dispositivi, senza costi per asset e senza dipendenza da SaaS di terze parti.
FunzionalitÃ principali di OCS Inventory NG
Inventario hardware e software
Agenti leggeri raccolgono dati dettagliati su CPU, memoria, archiviazione, periferiche e software installato dagli endpoint Windows, Linux, macOS, Android e AIX.
Distribuzione del pacchetto
Invia script, programmi di installazione e pacchetti di configurazione agli agenti tramite HTTPS, con controlli della larghezza di banda che si adattano a flotte di oltre 100.000 dispositivi.
SNMP e rilevamento della rete
Scansiona le sottoreti e interroga i dispositivi SNMP per inventariare stampanti, switch, router e altre apparecchiature che non possono eseguire un agente.
Rapporti di conformitÃ delle licenze
Traccia le applicazioni installate nel tuo ambiente e crea report di misurazione del software per verificare l'utilizzo delle licenze e i rinnovi.
REST API e integrazioni
L'API REST integrata e il plug-in di sincronizzazione GLPI alimentano i dati degli asset nei sistemi di ticketing, nelle CMDB e negli strumenti di sicurezza.
Console web con RBAC
Console basata su browser con controlli di accesso basati sui ruoli, autenticazione LDAP e CAS e dashboard personalizzabili per operatori e revisori.
PerchÃ© eseguire OCS Inventory NG su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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