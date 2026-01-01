OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) Ã¨ una soluzione gratuita e open source per la gestione degli asset e la distribuzione del software che Ã¨ stata perfezionata dal 2001. Agent leggeri installati su endpoint Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX riportano inventari hardware e software dettagliati a un server centrale, mentre le scansioni SNMP e la scoperta IP estendono la visibilitÃ a stampanti, switch, router e altri dispositivi senza agent.

L'auto-hosting di OCS Inventory sul tuo VPS mantiene ogni impronta digitale del dispositivo, record di licenza e pacchetto distribuito sotto il tuo controllo. La console web inclusa, il database MySQL e l'API REST sono gli stessi componenti utilizzati dalle aziende che gestiscono patrimoni IT di oltre 100.000 dispositivi, senza costi per asset e senza dipendenza da SaaS di terze parti.