Distribuisci Crawl4AI con installazione in un clic.
Web crawler open-source che converte i siti web in Markdown pulito, pronto per LLM, per pipeline di dati AI.
Scegli un piano VPS per Crawl4AI
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Crawl4AI
Crawl4AI è un web crawler e scraper avanzato progettato specificamente per applicazioni AI. Trasforma i contenuti web in output Markdown strutturato e pronto per LLM, rendendolo la base ideale per sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation), dataset di addestramento e pipeline di contenuti basate sull'AI. Con oltre 50.000 stelle su GitHub, è diventato la soluzione di crawling di riferimento nella comunità degli sviluppatori AI.
La piattaforma supporta il controllo completo del browser per siti ricchi di JavaScript, il crawling asincrono con pooling del browser, il filtraggio intelligente dei contenuti e l'accesso API RESTful — il tutto fornito con una dashboard di monitoraggio in tempo reale e un playground interattivo. L'hosting di Crawl4AI sul tuo VPS ti offre risorse di calcolo dedicate per operazioni di crawling intensive e il controllo completo sulla gestione dei dati senza instradare contenuti sensibili tramite servizi di terze parti.
Funzionalità principali di Crawl4AI
Output pronto per LLM
Converte le pagine scansionate in Markdown pulito, ottimizzato per l'utilizzo diretto nelle pipeline di modelli linguistici e nei sistemi RAG.
Controllo completo del browser
Gestisce pagine renderizzate in JavaScript e contenuti dinamici utilizzando il pooling del browser per un'estrazione dati ad alte prestazioni e accurata.
Accesso API RESTful
Espone endpoint HTTP per integrare il web crawling in applicazioni esistenti e flussi di lavoro di dati automatizzati.
Monitoraggio in tempo reale
Dashboard integrata e playground interattivo ti permettono di tracciare le operazioni di crawling, testare le strategie di estrazione e fare il debug delle configurazioni in tempo reale.
Filtro intelligente
Strategie di estrazione strutturata filtrano il rumore e isolano i contenuti pertinenti, riducendo il lavoro di post-elaborazione nella tua pipeline AI.
Perché eseguire Crawl4AI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.