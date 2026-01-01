Crawl4AI è un web crawler e scraper avanzato progettato specificamente per applicazioni AI. Trasforma i contenuti web in output Markdown strutturato e pronto per LLM, rendendolo la base ideale per sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation), dataset di addestramento e pipeline di contenuti basate sull'AI. Con oltre 50.000 stelle su GitHub, è diventato la soluzione di crawling di riferimento nella comunità degli sviluppatori AI.

La piattaforma supporta il controllo completo del browser per siti ricchi di JavaScript, il crawling asincrono con pooling del browser, il filtraggio intelligente dei contenuti e l'accesso API RESTful — il tutto fornito con una dashboard di monitoraggio in tempo reale e un playground interattivo. L'hosting di Crawl4AI sul tuo VPS ti offre risorse di calcolo dedicate per operazioni di crawling intensive e il controllo completo sulla gestione dei dati senza instradare contenuti sensibili tramite servizi di terze parti.