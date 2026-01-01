Fino al 69% di sconto per Crawl4AI

Distribuisci Crawl4AI con installazione in un clic.

Web crawler open-source che converte i siti web in Markdown pulito, pronto per LLM, per pipeline di dati AI.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49  € /mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci Crawl4AI con installazione in un clic.

Scegli un piano VPS per Crawl4AI

69% di sconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 131,76 € (prezzo normale 431,76 €). Rinnova a 11,99 €/mese.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 191,76 € (prezzo normale 527,76 €). Rinnova a 14,99 €/mese.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 263,76 € (prezzo normale 863,76 €). Rinnova a 27,99 €/mese.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 527,76 € (prezzo normale 1.559,76 €). Rinnova a 49,99 €/mese.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 131,76 € (prezzo normale 431,76 €). Rinnova a 11,99 €/mese.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 191,76 € (prezzo normale 527,76 €). Rinnova a 14,99 €/mese.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 263,76 € (prezzo normale 863,76 €). Rinnova a 27,99 €/mese.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 527,76 € (prezzo normale 1.559,76 €). Rinnova a 49,99 €/mese.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Crawl4AI

Crawl4AI è un web crawler e scraper avanzato progettato specificamente per applicazioni AI. Trasforma i contenuti web in output Markdown strutturato e pronto per LLM, rendendolo la base ideale per sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation), dataset di addestramento e pipeline di contenuti basate sull'AI. Con oltre 50.000 stelle su GitHub, è diventato la soluzione di crawling di riferimento nella comunità degli sviluppatori AI.

La piattaforma supporta il controllo completo del browser per siti ricchi di JavaScript, il crawling asincrono con pooling del browser, il filtraggio intelligente dei contenuti e l'accesso API RESTful — il tutto fornito con una dashboard di monitoraggio in tempo reale e un playground interattivo. L'hosting di Crawl4AI sul tuo VPS ti offre risorse di calcolo dedicate per operazioni di crawling intensive e il controllo completo sulla gestione dei dati senza instradare contenuti sensibili tramite servizi di terze parti.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Crawl4AI

Output pronto per LLM

Converte le pagine scansionate in Markdown pulito, ottimizzato per l'utilizzo diretto nelle pipeline di modelli linguistici e nei sistemi RAG.

Controllo completo del browser

Gestisce pagine renderizzate in JavaScript e contenuti dinamici utilizzando il pooling del browser per un'estrazione dati ad alte prestazioni e accurata.

Accesso API RESTful

Espone endpoint HTTP per integrare il web crawling in applicazioni esistenti e flussi di lavoro di dati automatizzati.

Monitoraggio in tempo reale

Dashboard integrata e playground interattivo ti permettono di tracciare le operazioni di crawling, testare le strategie di estrazione e fare il debug delle configurazioni in tempo reale.

Filtro intelligente

Strategie di estrazione strutturata filtrano il rumore e isolano i contenuti pertinenti, riducendo il lavoro di post-elaborazione nella tua pipeline AI.

Perché eseguire Crawl4AI su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

9router

9router

Proxy di routing AI API con ottimizzazione dei token per oltre 40 provider LLM

Seleziona
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Seleziona
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Centro di comando web UI open-source per l'agente AI Hermes

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.