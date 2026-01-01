Remmina è un client desktop remoto ricco di funzionalità che supporta i protocolli RDP, VNC, SSH e SPICE all'interno di una singola applicazione, fornito tramite un'interfaccia basata su browser. Containerizzando Remmina su un VPS, ottieni accesso a server Windows, desktop Linux e macchine virtuali da qualsiasi dispositivo — laptop gestiti, tablet o computer pubblici — senza installare client nativi o configurare software per dispositivo.

Centralizzare Remmina su un VPS crea un jump host sicuro dove i profili di connessione e le credenziali sono archiviati su un'infrastruttura controllata anziché essere dispersi tra i dispositivi endpoint. I team beneficiano di un accesso condiviso e configurato in modo coerente a tutti i sistemi remoti, e i nuovi membri possono connettersi immediatamente a ogni server richiesto senza configurazione individuale.