Distribuisci Remmina: installazione con un click.
Client per desktop remoto multi-protocollo che supporta RDP, VNC, SSH e SPICE, accessibile da qualsiasi browser web.
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Cosa puoi costruire con Remmina
Remmina è un client desktop remoto ricco di funzionalità che supporta i protocolli RDP, VNC, SSH e SPICE all'interno di una singola applicazione, fornito tramite un'interfaccia basata su browser. Containerizzando Remmina su un VPS, ottieni accesso a server Windows, desktop Linux e macchine virtuali da qualsiasi dispositivo — laptop gestiti, tablet o computer pubblici — senza installare client nativi o configurare software per dispositivo.
Centralizzare Remmina su un VPS crea un jump host sicuro dove i profili di connessione e le credenziali sono archiviati su un'infrastruttura controllata anziché essere dispersi tra i dispositivi endpoint. I team beneficiano di un accesso condiviso e configurato in modo coerente a tutti i sistemi remoti, e i nuovi membri possono connettersi immediatamente a ogni server richiesto senza configurazione individuale.
Funzionalità principali di Remmina
Accesso Multi-Protocollo
Connettiti tramite RDP, VNC, SSH o SPICE dalla stessa interfaccia, coprendo server Windows, desktop Linux e macchine virtuali KVM in un unico posto.
Interfaccia basata su browser
Accedere ai sistemi remoti da qualsiasi dispositivo con un browser web — nessuna installazione di client nativo richiesta su laptop gestiti, tablet o workstation condivise.
Profili di connessione salvati
Archivia i dettagli di connessione e le credenziali per ogni sistema remoto, in modo che i team possano connettersi istantaneamente senza dover reinserire nomi host e dati di autenticazione.
Appunti e trasferimento file
Condividi il contenuto degli appunti e trasferisci file tra la tua sessione locale e i sistemi remoti tramite protocolli supportati per flussi di lavoro tra macchine senza interruzioni.
Archiviazione Credenziali Centralizzata
Mantieni le password di accesso remoto sull'infrastruttura VPS sicura piuttosto che sui dispositivi endpoint che potrebbero essere persi, rubati o compromessi.
Perché eseguire Remmina su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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