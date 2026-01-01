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Client per desktop remoto multi-protocollo che supporta RDP, VNC, SSH e SPICE, accessibile da qualsiasi browser web.

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Velocità di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Remmina

Remmina è un client desktop remoto ricco di funzionalità che supporta i protocolli RDP, VNC, SSH e SPICE all'interno di una singola applicazione, fornito tramite un'interfaccia basata su browser. Containerizzando Remmina su un VPS, ottieni accesso a server Windows, desktop Linux e macchine virtuali da qualsiasi dispositivo — laptop gestiti, tablet o computer pubblici — senza installare client nativi o configurare software per dispositivo.

Centralizzare Remmina su un VPS crea un jump host sicuro dove i profili di connessione e le credenziali sono archiviati su un'infrastruttura controllata anziché essere dispersi tra i dispositivi endpoint. I team beneficiano di un accesso condiviso e configurato in modo coerente a tutti i sistemi remoti, e i nuovi membri possono connettersi immediatamente a ogni server richiesto senza configurazione individuale.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Remmina

Accesso Multi-Protocollo

Connettiti tramite RDP, VNC, SSH o SPICE dalla stessa interfaccia, coprendo server Windows, desktop Linux e macchine virtuali KVM in un unico posto.

Interfaccia basata su browser

Accedere ai sistemi remoti da qualsiasi dispositivo con un browser web — nessuna installazione di client nativo richiesta su laptop gestiti, tablet o workstation condivise.

Profili di connessione salvati

Archivia i dettagli di connessione e le credenziali per ogni sistema remoto, in modo che i team possano connettersi istantaneamente senza dover reinserire nomi host e dati di autenticazione.

Appunti e trasferimento file

Condividi il contenuto degli appunti e trasferisci file tra la tua sessione locale e i sistemi remoti tramite protocolli supportati per flussi di lavoro tra macchine senza interruzioni.

Archiviazione Credenziali Centralizzata

Mantieni le password di accesso remoto sull'infrastruttura VPS sicura piuttosto che sui dispositivi endpoint che potrebbero essere persi, rubati o compromessi.

Perché eseguire Remmina su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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