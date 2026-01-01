Distribuisci NextChat con installazione in un click.
Un'interfaccia utente di chat AI self-hosted che supporta OpenAI, Claude, Gemini e oltre 20 provider, tramite un'unica interfaccia raffinata.
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Cosa puoi costruire con NextChat
NextChat (precedentemente ChatGPT-Next-Web) Ã¨ un'interfaccia di chat open source con oltre 88.000 stelle su GitHub â€” il client di chat AI self-hosted piÃ¹ apprezzato e disponibile. Si connette a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek e decine di altri fornitori, permettendoti di chattare con qualsiasi LLM tramite un'unica UI coerente senza dover passare da un dashboard all'altro o pagare per un servizio wrapper di terze parti.
L'auto-hosting di NextChat mantiene private le tue chiavi API e la cronologia delle conversazioni. L'accesso puÃ² essere bloccato con un codice password, e tutti i dati della chat sono memorizzati nel browser dell'utente â€” non c'Ã¨ alcun database da gestire e nessuna conservazione dei dati lato server.
FunzionalitÃ principali di NextChat
Supporto multi-provider
Connettiti a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI e oltre 20 altri fornitori da un'unica interfaccia utente senza cambiare strumento.
Libreria di prompt integrata
Centinaia di prompt di sistema predefiniti per la scrittura, la codifica, l'analisi e la traduzione â€” oppure crea e salva i tuoi modelli personalizzati.
Protezione con codice di accesso
Limita chi puÃ² usare la tua istanza con un codice password, impedendo l'uso non autorizzato delle tue chiavi API quando distribuite pubblicamente.
Nessun database richiesto
Tutte le conversazioni sono memorizzate nel browser dell'utente â€” il server rimane stateless, rendendo minimi il deployment e la manutenzione.
Rendering di Markdown e codice
Le risposte supportano pienamente Markdown, inclusi blocchi di codice con evidenziazione della sintassi, tabelle, matematica LaTeX e HTML inline.
Supporto plugin MCP
Abilita il Protocollo di Contesto del Modello (MCP) per estendere l'assistente con strumenti esterni, accesso ai file e integrazioni personalizzate.
PerchÃ© eseguire NextChat su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .