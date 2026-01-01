Distribuisci Littlelink-Server con installazione in un clic.
Alternativa a Linktree auto-ospitata e senza stato per pagine bio di creator, con decine di pulsanti di brand social integrati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Littlelink-Server
Littlelink-Server Ã¨ un servizio link-in-bio leggero, open-source e stateless, costruito come alternativa self-hosted a Linktree. Genera una singola pagina di destinazione che aggrega tutti i tuoi link importanti - profili social, canali di contenuto, email, pagine di donazione - dietro un unico URL breve che puoi inserire in qualsiasi bio.
PoichÃ© l'intera pagina Ã¨ generata da variabili d'ambiente, non ci sono database, pannelli di amministrazione e prezzi per utente. L'hosting autonomo sul tuo VPS mantiene il traffico visitatori, il branding e gli analytics su un'infrastruttura che controlli, con la piena proprietÃ del dominio e zero dati condivisi con una piattaforma di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Littlelink-Server
Contenitore senza stato
Nessun database o archiviazione persistente richiesto: l'intera pagina viene renderizzata da variabili d'ambiente, rendendo le distribuzioni veloci e usa e getta.
Oltre 150 pulsanti di brand
Fornito con pulsanti nativi e riconoscibili per GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify e oltre cento altri servizi pronti all'uso.
Temi chiari e scuri
Scegli tra modalitÃ di presentazione chiare e scure integrate per abbinare il tuo brand personale senza scrivere CSS personalizzati.
Ordine pulsanti personalizzato
Riordina i link che appaiono per primi usando un semplice elenco separato da virgole, in modo che le destinazioni piÃ¹ importanti rimangano visibili senza scorrere.
Metadati Open Graph
Include tag Open Graph e Twitter Card configurabili, in modo che le anteprime sulle piattaforme social mostrino chiaramente il tuo avatar, nome e biografia.
Analisi Umami opzionale
Si integra con Umami self-hosted per tracciare i clic sui link in modo privato senza cookie di terze parti o tracker esterni.
PerchÃ© eseguire Littlelink-Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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