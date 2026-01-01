Distribuisci pycsw con installazione in un click.
Server di catalogo certificato OGC che pubblica e consente la scoperta di metadati geospaziali attraverso standard aperti.
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Cosa puoi costruire con pycsw
pycsw Ã¨ un server open-source OGC Catalogue Service for the Web (CSW) scritto in Python e utilizzato da infrastrutture nazionali di dati spaziali, istituti di ricerca e geoportali per pubblicare metadati geospaziali. Ãˆ un'implementazione di riferimento OGC, pienamente conforme a CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH e SRU, consentendo ad altri cataloghi e client di interoperare senza adattatori personalizzati.
L'auto-hosting di pycsw sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dell'indice dei metadati che supporta il tuo portale di dati spaziali, senza alcun servizio di catalogo di terze parti da cui dipendere. Il template viene fornito preconfigurato con un repository SQLite per avvii rapidi e puÃ² essere riconfigurato per distribuzioni su larga scala basate su PostgreSQL o PostGIS.
FunzionalitÃ principali di pycsw
Server certificato OGC
Esegui un'implementazione di riferimento OGC conforme a CSW 2.0.2, CSW 3.0 e OGC API - Records, pronta all'uso.
API di catalogo multiple
Esporre lo stesso repository di metadati tramite CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH e SRU per un'ampia compatibilitÃ con i client.
Supporto INSPIRE e ISO
Pubblica record ISO 19115 / 19139 e abilita il profilo INSPIRE per soddisfare i requisiti della direttiva europea sui dati spaziali.
Ricerca federata
Configura la ricerca distribuita tra cataloghi CSW remoti in modo che una singola query raggiunga contemporaneamente i tuoi record e i peer federati.
Repository flessibili
Inizia con l'archivio SQLite incluso e passa a PostgreSQL, PostGIS o altri backend supportati man mano che il volume dei tuoi record cresce.
Ecosistema Python
Estendi il comportamento tramite plugin pycsw e integra con lo stack geopython piÃ¹ ampio inclusi pygeoapi, OWSLib e GeoNode.
PerchÃ© eseguire pycsw su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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