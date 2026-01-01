Trek Ã¨ una piattaforma open-source e self-hosted per la pianificazione di viaggi che combina la collaborazione in tempo reale con tutto ciÃ² di cui hai bisogno per organizzare un viaggio in un'unica interfaccia. Pianificatori giornalieri drag-and-drop, mappe interattive con marcatori fotografici, previsioni meteo, budget multi-valuta, liste di imballaggio e un diario di viaggio in stile rivista si affiancano a prenotazioni, archiviazione di documenti ed esportazione in PDF.

A differenza delle app di pianificazione commerciali che bloccano i tuoi itinerari e le tue foto dietro livelli di abbonamento, Trek funziona interamente su un'infrastruttura che controlli tu. La sincronizzazione WebSocket in tempo reale mantiene coordinati compagni e familiari man mano che i piani evolvono, l'accesso singolo OIDC opzionale si integra con i provider di identitÃ esistenti e un server MCP integrato consente agli assistenti AI di aiutare a pianificare, preparare i bagagli e gestire il budget senza inviare dati sensibili a terze parti.