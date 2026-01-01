Distribuisci Trek con 1 click.
Pianificatore di viaggi collaborativo in tempo reale self-hosted con mappe interattive, budget, liste per i bagagli, diari e assistenza AI.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Trek
Trek Ã¨ una piattaforma open-source e self-hosted per la pianificazione di viaggi che combina la collaborazione in tempo reale con tutto ciÃ² di cui hai bisogno per organizzare un viaggio in un'unica interfaccia. Pianificatori giornalieri drag-and-drop, mappe interattive con marcatori fotografici, previsioni meteo, budget multi-valuta, liste di imballaggio e un diario di viaggio in stile rivista si affiancano a prenotazioni, archiviazione di documenti ed esportazione in PDF.
A differenza delle app di pianificazione commerciali che bloccano i tuoi itinerari e le tue foto dietro livelli di abbonamento, Trek funziona interamente su un'infrastruttura che controlli tu. La sincronizzazione WebSocket in tempo reale mantiene coordinati compagni e familiari man mano che i piani evolvono, l'accesso singolo OIDC opzionale si integra con i provider di identitÃ esistenti e un server MCP integrato consente agli assistenti AI di aiutare a pianificare, preparare i bagagli e gestire il budget senza inviare dati sensibili a terze parti.
FunzionalitÃ principali di Trek
Collaborazione in tempo reale
La sincronizzazione WebSocket invia istantaneamente ogni modifica all'itinerario, nota e variazione di budget a ogni viaggiatore connesso, cosÃ¬ i co-organizzatori vedono sempre lo stesso piano.
Mappe di viaggio interattive
Le mappe Leaflet o Mapbox GL con edifici 3D, terreno, visualizzazione del percorso, marcatori fotografici e clustering trasformano gli itinerari piatti in un piano visivo.
Budget e liste di imballaggio
Traccia le spese per categoria con suddivisioni per persona e per giorno, supporto multi-valuta, modelli di liste di imballaggio e tracciamento opzionale del peso del bagaglio.
Diario di viaggio e atlante
Registra i viaggi in un diario in stile rivista con foto e stati d'animo, e visualizza i paesi visitati, le serie e le statistiche su una mappa del mondo.
SSO e 2FA
Collega qualsiasi provider OIDC â€” Google, Apple, Authentik, Keycloak â€” e proteggi gli account con l'autenticazione a due fattori basata su TOTP e i codici di backup.
AI tramite server MCP
Server MCP autenticato con OAuth 2.1 e oltre 150 strumenti consente agli assistenti AI di creare viaggi, preparare liste di cose da mettere in valigia e gestire i budget con permessi circoscritti.
PerchÃ© eseguire Trek su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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