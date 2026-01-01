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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Trek

Trek Ã¨ una piattaforma open-source e self-hosted per la pianificazione di viaggi che combina la collaborazione in tempo reale con tutto ciÃ² di cui hai bisogno per organizzare un viaggio in un'unica interfaccia. Pianificatori giornalieri drag-and-drop, mappe interattive con marcatori fotografici, previsioni meteo, budget multi-valuta, liste di imballaggio e un diario di viaggio in stile rivista si affiancano a prenotazioni, archiviazione di documenti ed esportazione in PDF.

A differenza delle app di pianificazione commerciali che bloccano i tuoi itinerari e le tue foto dietro livelli di abbonamento, Trek funziona interamente su un'infrastruttura che controlli tu. La sincronizzazione WebSocket in tempo reale mantiene coordinati compagni e familiari man mano che i piani evolvono, l'accesso singolo OIDC opzionale si integra con i provider di identitÃ  esistenti e un server MCP integrato consente agli assistenti AI di aiutare a pianificare, preparare i bagagli e gestire il budget senza inviare dati sensibili a terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Trek

Collaborazione in tempo reale

La sincronizzazione WebSocket invia istantaneamente ogni modifica all'itinerario, nota e variazione di budget a ogni viaggiatore connesso, cosÃ¬ i co-organizzatori vedono sempre lo stesso piano.

Mappe di viaggio interattive

Le mappe Leaflet o Mapbox GL con edifici 3D, terreno, visualizzazione del percorso, marcatori fotografici e clustering trasformano gli itinerari piatti in un piano visivo.

Budget e liste di imballaggio

Traccia le spese per categoria con suddivisioni per persona e per giorno, supporto multi-valuta, modelli di liste di imballaggio e tracciamento opzionale del peso del bagaglio.

Diario di viaggio e atlante

Registra i viaggi in un diario in stile rivista con foto e stati d'animo, e visualizza i paesi visitati, le serie e le statistiche su una mappa del mondo.

SSO e 2FA

Collega qualsiasi provider OIDC â€” Google, Apple, Authentik, Keycloak â€” e proteggi gli account con l'autenticazione a due fattori basata su TOTP e i codici di backup.

AI tramite server MCP

Server MCP autenticato con OAuth 2.1 e oltre 150 strumenti consente agli assistenti AI di creare viaggi, preparare liste di cose da mettere in valigia e gestire i budget con permessi circoscritti.

PerchÃ© eseguire Trek su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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