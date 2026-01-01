Distribuisci Readyset con installazione in un click.
Strato di caching wire-compatible che si posiziona davanti a Postgres e MySQL per accelerare le query e scalare il traffico di lettura.
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Cosa puoi costruire con Readyset
Readyset Ã¨ una cache SQL di streaming a stato parziale che si interpone tra la tua applicazione e un database Postgres o MySQL esistente. Comunica tramite il protocollo nativo, quindi le applicazioni si connettono con il loro driver e stringa di connessione attuali â€” nessuna modifica al codice, nessuna riscrittura ORM, nessuna logica separata di invalidazione della cache da mantenere.
Sotto il cofano, Readyset utilizza la manutenzione incrementale delle viste per mantenere aggiornati i risultati delle query memorizzate nella cache man mano che le tabelle sottostanti cambiano, eliminando i problemi di obsolescenza e di cache-stampede delle cache chiave-valore tradizionali come Redis o Memcached. L'auto-hosting su un VPS mantiene il traffico delle query e i dati su un'infrastruttura che controlli, eliminando al contempo le tariffe per query dei servizi di caching gestiti.
FunzionalitÃ principali di Readyset
Proxy compatibile con il protocollo
Si inserisce tra le applicazioni e Postgres o MySQL senza modifiche ai driver, riscritture ORM o nuove librerie client da imparare.
Manutenzione incrementale della vista
I risultati delle query in cache vengono aggiornati direttamente al cambiare delle tabelle a monte, cosÃ¬ le letture rimangono aggiornate senza invalidazione manuale della cache o stima del TTL.
Caching esplicito delle query
Tu scegli quali istruzioni SELECT mettere in cache con un'istruzione CREATE CACHE, offrendo un controllo preciso sull'utilizzo della memoria e su cosa viene accelerato.
Dashboard Grafana integrata
L'istanza Grafana inclusa piÃ¹ l'exporter Prometheus espongono i conteggi delle query in cache, i tassi di successo e il ritardo di replica dal momento in cui lo stack si avvia.
ScalabilitÃ orizzontale del throughput di lettura
I carichi di lavoro di lettura intensivi vengono indirizzati alla memoria di Readyset invece di sovraccaricare il database primario, liberando il sistema a monte per gestire scritture e analisi.
ParitÃ tra Postgres e MySQL
Un singolo binario supporta entrambi i motori, quindi lo stesso flusso di lavoro di caching si applica sia che la tua applicazione comunichi con PostgreSQL o MySQL via rete.
PerchÃ© eseguire Readyset su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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