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Strato di caching wire-compatible che si posiziona davanti a Postgres e MySQL per accelerare le query e scalare il traffico di lettura.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Readyset

Readyset Ã¨ una cache SQL di streaming a stato parziale che si interpone tra la tua applicazione e un database Postgres o MySQL esistente. Comunica tramite il protocollo nativo, quindi le applicazioni si connettono con il loro driver e stringa di connessione attuali â€” nessuna modifica al codice, nessuna riscrittura ORM, nessuna logica separata di invalidazione della cache da mantenere.

Sotto il cofano, Readyset utilizza la manutenzione incrementale delle viste per mantenere aggiornati i risultati delle query memorizzate nella cache man mano che le tabelle sottostanti cambiano, eliminando i problemi di obsolescenza e di cache-stampede delle cache chiave-valore tradizionali come Redis o Memcached. L'auto-hosting su un VPS mantiene il traffico delle query e i dati su un'infrastruttura che controlli, eliminando al contempo le tariffe per query dei servizi di caching gestiti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Readyset

Proxy compatibile con il protocollo

Si inserisce tra le applicazioni e Postgres o MySQL senza modifiche ai driver, riscritture ORM o nuove librerie client da imparare.

Manutenzione incrementale della vista

I risultati delle query in cache vengono aggiornati direttamente al cambiare delle tabelle a monte, cosÃ¬ le letture rimangono aggiornate senza invalidazione manuale della cache o stima del TTL.

Caching esplicito delle query

Tu scegli quali istruzioni SELECT mettere in cache con un'istruzione CREATE CACHE, offrendo un controllo preciso sull'utilizzo della memoria e su cosa viene accelerato.

Dashboard Grafana integrata

L'istanza Grafana inclusa piÃ¹ l'exporter Prometheus espongono i conteggi delle query in cache, i tassi di successo e il ritardo di replica dal momento in cui lo stack si avvia.

ScalabilitÃ  orizzontale del throughput di lettura

I carichi di lavoro di lettura intensivi vengono indirizzati alla memoria di Readyset invece di sovraccaricare il database primario, liberando il sistema a monte per gestire scritture e analisi.

ParitÃ  tra Postgres e MySQL

Un singolo binario supporta entrambi i motori, quindi lo stesso flusso di lavoro di caching si applica sia che la tua applicazione comunichi con PostgreSQL o MySQL via rete.

PerchÃ© eseguire Readyset su Hostinger

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