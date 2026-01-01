Hanko è un backend di autenticazione open-source basato su passkey e sullo standard WebAuthn, progettato come alternativa auto-ospitabile ad Auth0, Clerk e altri SaaS di identità. Offre un flusso utente completo — registrazione delle passkey, SSO sociale e aziendale, password come fallback opt-in, MFA e recupero basato su email — esposto tramite una REST API pulita e componenti web drop-in.

L'auto-hosting di Hanko sul tuo VPS mantiene le credenziali utente, le sessioni e i log di audit all'interno della tua infrastruttura, senza costi per MAU e senza vendor lock-in. Il database PostgreSQL incluso mantiene gli account utente e le credenziali WebAuthn, mentre le sessioni basate su JWT di Hanko si integrano con qualsiasi stack frontend o backend.