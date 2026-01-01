Distribuisci Hanko con installazione in un click.
Backend di autenticazione open-source con priorità alle passkey, con accesso senza password, MFA, OIDC e accesso tramite social media.
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Cosa puoi costruire con Hanko
Hanko è un backend di autenticazione open-source basato su passkey e sullo standard WebAuthn, progettato come alternativa auto-ospitabile ad Auth0, Clerk e altri SaaS di identità. Offre un flusso utente completo — registrazione delle passkey, SSO sociale e aziendale, password come fallback opt-in, MFA e recupero basato su email — esposto tramite una REST API pulita e componenti web drop-in.
L'auto-hosting di Hanko sul tuo VPS mantiene le credenziali utente, le sessioni e i log di audit all'interno della tua infrastruttura, senza costi per MAU e senza vendor lock-in. Il database PostgreSQL incluso mantiene gli account utente e le credenziali WebAuthn, mentre le sessioni basate su JWT di Hanko si integrano con qualsiasi stack frontend o backend.
Funzionalità principali di Hanko
Autenticazione Passkey-first
Costruito attorno a WebAuthn e passkey, così gli utenti accedono con Face ID, Touch ID o chiavi hardware invece di digitare le password.
SSO sociale e aziendale
Provider OAuth integrati per Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, più SAML per i provider di identità aziendali.
Autenticazione a più fattori
Il supporto dell'app autenticatore TOTP e le policy per i dispositivi attendibili sovrappongono l'MFA a qualsiasi flusso di accesso senza servizi esterni.
Web components SDK
Crea una UI di login completa in pochi minuti incorporando i componenti web ufficiali di Hanko in qualsiasi framework — React, Vue, Svelte o HTML semplice.
Token di sessione JWT
Le sessioni JWT conformi agli standard con rotazione e revoca rendono l'integrazione con API e microservizi esistenti semplice.
Log di audit e webhook
La registrazione di audit integrata e gli eventi webhook per ogni azione di autenticazione ti offrono piena visibilità e facile integrazione con i sistemi a valle.
Perché eseguire Hanko su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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