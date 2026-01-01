Distribuisci dashdot con installazione in un click.
Dashboard server minimalista che mostra in tempo reale le statistiche di CPU, RAM, storage e rete con un design moderno glassmorphic.
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Cosa puoi costruire con dashdot
dashdot è una dashboard server leggera e open-source creata per gli auto-hoster che desiderano una bella panoramica immediata dei parametri vitali del loro VPS. A differenza degli stack di monitoraggio completi che richiedono database, agenti e configurazioni complesse, dashdot funziona come un singolo container — distribuiscilo e il carico della tua CPU, l'utilizzo della RAM, la capacità di archiviazione e il throughput di rete appariranno istantaneamente senza alcuna configurazione.
L'interfaccia glassmorphic è progettata per essere bloccata in una scheda del browser o visualizzata su uno schermo a parete. Poiché legge le metriche di sistema direttamente dall'host, tutto rimane sulla tua infrastruttura — nessuna telemetria esterna, nessun account richiesto, nessun dato che lascia il tuo server.
Funzionalità principali di dashdot
Metriche di sistema in tempo reale
Il carico CPU in tempo reale, l'utilizzo della RAM, la capacità di archiviazione e il throughput di rete si aggiornano continuamente, così vedi sempre lo stato attuale del tuo server a colpo d'occhio.
Distribuzione a configurazione zero
Nessun database, nessun agente, nessuna procedura guidata di configurazione — un container si avvia e le statistiche del tuo server appaiono immediatamente senza alcuna configurazione manuale.
Monitoraggio della temperatura della CPU
I sensori di temperatura hardware vengono letti direttamente dall'host, dandoti un avviso tempestivo di problemi termici prima che influiscano sulle prestazioni.
Design glassmorphic
La UI in vetro smerigliato è progettata per essere bloccata in una scheda del browser o visualizzata su un monitor dedicato come pannello di stato del server in tempo reale.
Ingombro leggero
dashdot utilizza una quantità minima di CPU e RAM proprie, quindi il sovraccarico di monitoraggio non influisce in modo significativo sulle risorse che sta misurando.
Perché eseguire dashdot su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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