Distribuisci Letta con installazione in un click.
Framework open source per la creazione di agenti AI con stato e memoria persistente che imparano e migliorano nel tempo.
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Cosa puoi costruire con Letta
Letta Ã¨ un framework open-source per la creazione di agenti AI con memoria a lungo termine, che consente loro di imparare dalle conversazioni e migliorare nel tempo. A differenza dei chatbot stateless, gli agenti Letta mantengono blocchi di memoria che persistono tra le sessioni, ricordano le preferenze dell'utente e adattano il loro comportamento in base all'esperienza accumulata.
L'auto-hosting di Letta sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sui dati e sulla memoria dell'agente, elimina i costi API per richiesta per la gestione della memoria e ti permette di integrare qualsiasi provider LLM â€” da OpenAI e Anthropic ai modelli Ollama ospitati localmente â€” senza vendor lock-in.
FunzionalitÃ principali di Letta
Memoria persistente dell'agente
Gli agenti mantengono il contesto tra le sessioni utilizzando blocchi di memoria strutturati, cosÃ¬ non dimenticano mai le conversazioni passate o le preferenze dell'utente.
Supporto multi-provider per LLM
Connettiti a OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama e altro ancora â€” scambia i modelli senza cambiare la logica del tuo agente.
REST API e SDKs
API REST completa con SDK Python e TypeScript per l'integrazione di agenti stateful in qualsiasi applicazione o flusso di lavoro.
Orchestrazione multi-agente
Costruisci pipeline complesse con comunicazione agente-agente, memoria condivisa ed esecuzione coordinata dei task.
Esecuzione strumento
Gli agenti possono richiamare strumenti personalizzati ed eseguire codice in ambienti sandbox per agire sul mondo reale.
Auto-modifica della memoria
Gli agenti aggiornano i propri blocchi di memoria in tempo reale, consentendo un miglioramento continuo e un comportamento adattivo.
PerchÃ© eseguire Letta su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .