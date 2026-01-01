Distribuisci Mazanoke con un click.
Ottimizzatore di immagini per browser, orientato alla privacy, che comprime e converte le immagini senza caricarle su alcun server.
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Cosa puoi costruire con Mazanoke
Mazanoke Ã¨ un ottimizzatore di immagini self-hosted che funziona interamente nel browser. Quando gli utenti comprimono, ridimensionano o convertono immagini tramite l'interfaccia di Mazanoke, tutta l'elaborazione avviene localmente sul loro dispositivo â€” nessun dato immagine viene trasmesso al server o a terze parti. Questo lo rende adatto per l'elaborazione di immagini sensibili che non possono essere caricate su strumenti di compressione cloud.
A differenza dei servizi di ottimizzazione delle immagini ospitati, l'auto-hosting di Mazanoke sul tuo VPS offre al tuo team un endpoint privato e sempre disponibile per l'elaborazione delle immagini. Supporta un'ampia gamma di formati, rimuove automaticamente i metadati EXIF come la posizione GPS e i timestamp, e puÃ² essere protetto con autenticazione HTTP di base opzionale per limitare l'accesso.
FunzionalitÃ principali di Mazanoke
Elaborazione nel browser
Tutta la compressione e conversione delle immagini viene eseguita localmente nel browser â€” nessun dato dell'immagine viene inviato al server o a qualsiasi servizio esterno.
Conversione multiformato
Converti tra JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO e TIFF in qualsiasi combinazione con impostazioni di qualitÃ regolabili.
Rimozione automatica EXIF
Rimuovi i metadati incorporati, inclusi la posizione GPS, i timestamp e le informazioni della fotocamera, dalle immagini prima di condividerle.
HTTP basic auth
L'accesso Ã¨ protetto dall'autenticazione di base HTTP pronta all'uso, mantenendo la tua istanza limitata solo agli utenti autorizzati.
Supporto offline PWA
Installa Mazanoke come Progressive Web App per l'elaborazione di immagini offline senza richiedere una connessione internet.
PerchÃ© eseguire Mazanoke su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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