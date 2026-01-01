Distribuisci Baserow con installazione in un click.
Database no-code open-source e alternativa ad Airtable per la creazione di fogli di calcolo collaborativi, workflow e strumenti interni.
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Cosa puoi costruire con Baserow
Baserow è una piattaforma open-source no-code che consente ai team di creare database collaborativi, strumenti interni e flussi di lavoro automatizzati tramite un'interfaccia a foglio di calcolo familiare — senza SQL, senza configurazione dell'infrastruttura e senza costi per record. Tabelle, tipi di campo ricchi, viste, moduli e un'API REST la rendono una pratica alternativa ad Airtable per i team di prodotto, operazioni, marketing e ingegneria.
L'auto-hosting di Baserow sul tuo VPS mantiene i record dei clienti, i tracker dei progetti, i dati CRM e le risposte ai moduli all'interno della tua infrastruttura invece che nel database di un fornitore SaaS. Tu controlli i limiti di archiviazione, la conservazione, le integrazioni e l'accesso — ed eviti le tariffe per posto che aumentano con le dimensioni del team man mano che il tuo utilizzo cresce.
Funzionalità principali di Baserow
Foglio di calcolo UI
Modifica i dati tramite un'interfaccia a griglia familiare con ordinamento, filtraggio, raggruppamento e modifica delle celle in linea che ricorda Excel o Fogli Google.
Tipi di campo avanzati
Combina testo, numeri, date, selezione singola e multipla, formule, allegati di file, collegamenti tra tabelle e campi di ricerca in un unico schema.
Viste multiple
Visualizza la stessa tabella come una griglia, una bacheca Kanban, un calendario, una galleria o un modulo per supportare diversi flussi di lavoro del team senza duplicare i dati.
Moduli e condivisione
Pubblica moduli pubblici che scrivono direttamente nelle tue tabelle e condividi viste di sola lettura o modificabili con i collaboratori al di fuori del tuo spazio di lavoro.
REST API e webhooks
Ogni tabella espone un'API REST tipizzata e trigger webhook, permettendoti di integrare Baserow con app personalizzate, automazioni e strumenti di BI.
Perché eseguire Baserow su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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