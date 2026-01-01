Distribuisci Mongo Express con installazione in un click.
Interfaccia amministrativa basata sul web per MongoDB che ti permette di sfogliare, modificare e gestire i database tramite un browser.
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Cosa puoi costruire con Mongo Express
Mongo Express Ã¨ un'interfaccia utente web leggera e open-source per MongoDB, costruita con Node.js e Bootstrap 5. Ti permette di connetterti a un'istanza MongoDB e iniziare immediatamente a navigare nei database, esplorare le collezioni, modificare i documenti ed eseguire query â€” tutto da una scheda del browser, senza richiedere alcun client di database locale. L'interfaccia gestisce operazioni CRUD complete su database, collezioni e singoli documenti, e supporta l'intera gamma di tipi di dati BSON in modo che i documenti vengano visualizzati e modificati con precisione.
L'auto-hosting di Mongo Express insieme al tuo database MongoDB su un VPS mantiene entrambi i servizi sulla stessa rete privata, in modo che la porta del tuo database non sia mai esposta a internet mentre l'interfaccia utente di amministrazione rimane accessibile tramite HTTPS attraverso Traefik.
FunzionalitÃ principali di Mongo Express
Operazioni CRUD complete
Crea, leggi, aggiorna ed elimina database, collezioni e documenti tramite un'interfaccia browser pulita senza scrivere alcun comando shell.
Editor di documenti in linea
Modifica i documenti direttamente nella UI con supporto completo per i tipi BSON, in modo che valori come ObjectId, Date e NumberLong vengano gestiti correttamente.
Importazione ed esportazione di collezioni
Importa ed esporta dati di raccolta in formato JSON per migrazioni, backup o la condivisione di snapshot di dataset tra ambienti.
Gestione indice
Visualizza, crea ed elimina indici su qualsiasi raccolta per comprendere e ottimizzare le prestazioni delle query senza uscire dal browser.
Gestione file GridFS
Sfoglia e gestisci file di grandi dimensioni archiviati nei bucket MongoDB GridFS direttamente tramite l'interfaccia utente.
PerchÃ© eseguire Mongo Express su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .