Mongo Express Ã¨ un'interfaccia utente web leggera e open-source per MongoDB, costruita con Node.js e Bootstrap 5. Ti permette di connetterti a un'istanza MongoDB e iniziare immediatamente a navigare nei database, esplorare le collezioni, modificare i documenti ed eseguire query â€” tutto da una scheda del browser, senza richiedere alcun client di database locale. L'interfaccia gestisce operazioni CRUD complete su database, collezioni e singoli documenti, e supporta l'intera gamma di tipi di dati BSON in modo che i documenti vengano visualizzati e modificati con precisione.

L'auto-hosting di Mongo Express insieme al tuo database MongoDB su un VPS mantiene entrambi i servizi sulla stessa rete privata, in modo che la porta del tuo database non sia mai esposta a internet mentre l'interfaccia utente di amministrazione rimane accessibile tramite HTTPS attraverso Traefik.