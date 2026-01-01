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Interfaccia amministrativa basata sul web per MongoDB che ti permette di sfogliare, modificare e gestire i database tramite un browser.

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Mongo Express

Mongo Express Ã¨ un'interfaccia utente web leggera e open-source per MongoDB, costruita con Node.js e Bootstrap 5. Ti permette di connetterti a un'istanza MongoDB e iniziare immediatamente a navigare nei database, esplorare le collezioni, modificare i documenti ed eseguire query â€” tutto da una scheda del browser, senza richiedere alcun client di database locale. L'interfaccia gestisce operazioni CRUD complete su database, collezioni e singoli documenti, e supporta l'intera gamma di tipi di dati BSON in modo che i documenti vengano visualizzati e modificati con precisione.

L'auto-hosting di Mongo Express insieme al tuo database MongoDB su un VPS mantiene entrambi i servizi sulla stessa rete privata, in modo che la porta del tuo database non sia mai esposta a internet mentre l'interfaccia utente di amministrazione rimane accessibile tramite HTTPS attraverso Traefik.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Mongo Express

Operazioni CRUD complete

Crea, leggi, aggiorna ed elimina database, collezioni e documenti tramite un'interfaccia browser pulita senza scrivere alcun comando shell.

Editor di documenti in linea

Modifica i documenti direttamente nella UI con supporto completo per i tipi BSON, in modo che valori come ObjectId, Date e NumberLong vengano gestiti correttamente.

Importazione ed esportazione di collezioni

Importa ed esporta dati di raccolta in formato JSON per migrazioni, backup o la condivisione di snapshot di dataset tra ambienti.

Gestione indice

Visualizza, crea ed elimina indici su qualsiasi raccolta per comprendere e ottimizzare le prestazioni delle query senza uscire dal browser.

Gestione file GridFS

Sfoglia e gestisci file di grandi dimensioni archiviati nei bucket MongoDB GridFS direttamente tramite l'interfaccia utente.

PerchÃ© eseguire Mongo Express su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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