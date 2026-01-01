Distribuisci RStudio Server con installazione in 1 click.
IDE R basato su browser per il calcolo statistico, l'analisi dei dati e la visualizzazione senza installazione locale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con RStudio Server
RStudio Server Ã¨ la versione basata sul web dell'IDE RStudio, l'ambiente di sviluppo piÃ¹ utilizzato per il linguaggio di programmazione R. Funziona interamente in un browser, offrendo a data scientist, statistici e ricercatori lo stesso ambiente R ricco di funzionalitÃ che avrebbero su un desktop locale â€” editor di script, console, visualizzatore di grafici, gestore di pacchetti e ispettore dell'ambiente â€” senza richiedere l'installazione di R o RStudio sulla macchina di ciascun utente.
L'auto-hosting di RStudio Server su un VPS offre al tuo team un ambiente R persistente supportato da CPU e memoria dedicate. Analisi, installazioni di pacchetti e grandi set di dati rimangono sul server anzichÃ© consumare le risorse della macchina locale, rendendo pratico eseguire carichi di lavoro R ad alta intensitÃ di calcolo da qualsiasi dispositivo.
FunzionalitÃ principali di RStudio Server
R IDE completo nel browser
L'interfaccia completa di RStudio â€” editor di script, console, browser dell'ambiente e visualizzatore di grafici â€” viene eseguita nel tuo browser senza richiedere alcuna installazione locale di R.
Notebooks R Markdown
Crea e renderizza documenti R Markdown che combinano codice, output e prosa in report HTML, PDF o Word riproducibili con un solo clic.
Sviluppo di applicazioni Shiny
Crea e visualizza in anteprima applicazioni web interattive Shiny direttamente dall'editor con un pannello di anteprima in tempo reale per un'iterazione rapida.
Gestione pacchetti
Installa e gestisci pacchetti R da CRAN, Bioconductor e GitHub direttamente dall'IDE con risoluzione automatica delle dipendenze.
Integrazione Git integrata
Gestisci la versione di script, analisi e progetti con il supporto Git e SVN integrato, senza uscire dall'IDE.
PerchÃ© eseguire RStudio Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .