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API di elaborazione documenti che estrae dati strutturati da PDF, file Word e immagini per pipeline RAG e modelli AI.
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Cosa puoi costruire con Unstructured
Unstructured Ã¨ un'API open-source per l'elaborazione di documenti, progettata per pipeline di AI e machine learning. Acquisisce PDF, documenti Word, presentazioni PowerPoint, immagini, HTML e altri formati non strutturati ed estrae elementi di testo puliti e strutturati, pronti per l'ingestione in database vettoriali.
L'auto-hosting di Unstructured su un VPS mantiene i documenti sensibili all'interno della tua infrastruttura, fornendo al contempo le stesse capacitÃ di estrazione utilizzate nei sistemi RAG di produzione. Si integra con LangChain, LlamaIndex e i principali database vettoriali, rendendolo un livello di ingestione di documenti 'drop-in' per qualsiasi applicazione AI.
FunzionalitÃ principali di Unstructured
Estrazione multiformato
Elabora PDF, Word, Excel, PowerPoint, immagini, HTML e formati email tramite un unico endpoint API coerente.
RAG pipeline pronta
Gli output sono strutturati per l'ingestione diretta in database vettoriali come Weaviate, Pinecone e Chroma per la generazione aumentata dal recupero.
Integrazione LangChain
I loader nativi di LangChain e LlamaIndex rendono Unstructured una fonte di documenti plug-and-play per qualsiasi framework di applicazione AI.
Estrazione tabella
Estrae accuratamente tabelle da PDF e documenti Word, preservando la struttura per attivitÃ di elaborazione dati a valle.
Privacy in locale
L'esecuzione sul tuo VPS assicura che i documenti sensibili non lascino mai la tua infrastruttura durante il processo di estrazione.
PerchÃ© eseguire Unstructured su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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