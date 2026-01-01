Distribuisci Spoolman con installazione in un clic.
Gestore di bobine di filamento autogestito per gli appassionati di stampa 3D per gestire l'inventario, il consumo e le etichette con codice QR.
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Cosa puoi costruire con Spoolman
Spoolman Ã¨ un'applicazione web self-hosted per la gestione delle bobine di filamento per la stampa 3D. Fornisce a maker e aziende di stampa un inventario centrale di ogni bobina â€” tracciando peso, materiale, colore, produttore e filamento rimanente, cosÃ¬ non inizierai mai una stampa senza materiale sufficiente. A differenza di fogli di calcolo o post-it, Spoolman memorizza tutto in un database SQLite leggero, espone una REST API pulita per l'integrazione con Klipper e Moonraker e fornisce un'interfaccia utente web accessibile da qualsiasi browser sulla tua rete.
L'hosting di Spoolman sul tuo VPS mantiene tutti i dati di inventario privati e sempre accessibili, senza costi di abbonamento o condivisione di dati con terze parti. Gli aggiornamenti WebSocket in tempo reale fanno sÃ¬ che ogni client connesso veda le modifiche all'inventario istantaneamente.
FunzionalitÃ principali di Spoolman
Tracciamento dell'inventario delle bobine
Registra produttore, materiale, colore, peso e filamento rimanente per ogni bobina cosÃ¬ saprai sempre cosa Ã¨ disponibile prima di iniziare una stampa.
Integrazione Klipper e Moonraker
L'API REST si integra nativamente con Klipper e Moonraker in modo che la tua stampante 3D possa registrare l'utilizzo della bobina automaticamente senza registrazione manuale.
Generatore di etichette per codici QR
Stampa etichette QR adesive per ogni bobina â€” una scansione rapida da qualsiasi browser mobile visualizza il profilo completo del materiale e il peso rimanente.
Aggiornamenti WebSocket in tempo reale
Le modifiche all'inventario vengono inviate istantaneamente a tutti i client connessi tramite WebSockets, mantenendo dashboard e slicer sincronizzati senza aggiornamento manuale.
Multipli backend di database
Per impostazione predefinita, utilizza SQLite a configurazione zero per configurazioni a utente singolo, con supporto opzionale per PostgreSQL e MariaDB per farm di stampa condivise e volumi di scrittura piÃ¹ elevati.
PerchÃ© eseguire Spoolman su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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