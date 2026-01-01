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Gestore di bobine di filamento autogestito per gli appassionati di stampa 3D per gestire l'inventario, il consumo e le etichette con codice QR.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Spoolman

Spoolman Ã¨ un'applicazione web self-hosted per la gestione delle bobine di filamento per la stampa 3D. Fornisce a maker e aziende di stampa un inventario centrale di ogni bobina â€” tracciando peso, materiale, colore, produttore e filamento rimanente, cosÃ¬ non inizierai mai una stampa senza materiale sufficiente. A differenza di fogli di calcolo o post-it, Spoolman memorizza tutto in un database SQLite leggero, espone una REST API pulita per l'integrazione con Klipper e Moonraker e fornisce un'interfaccia utente web accessibile da qualsiasi browser sulla tua rete.

L'hosting di Spoolman sul tuo VPS mantiene tutti i dati di inventario privati e sempre accessibili, senza costi di abbonamento o condivisione di dati con terze parti. Gli aggiornamenti WebSocket in tempo reale fanno sÃ¬ che ogni client connesso veda le modifiche all'inventario istantaneamente.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Spoolman

Tracciamento dell'inventario delle bobine

Registra produttore, materiale, colore, peso e filamento rimanente per ogni bobina cosÃ¬ saprai sempre cosa Ã¨ disponibile prima di iniziare una stampa.

Integrazione Klipper e Moonraker

L'API REST si integra nativamente con Klipper e Moonraker in modo che la tua stampante 3D possa registrare l'utilizzo della bobina automaticamente senza registrazione manuale.

Generatore di etichette per codici QR

Stampa etichette QR adesive per ogni bobina â€” una scansione rapida da qualsiasi browser mobile visualizza il profilo completo del materiale e il peso rimanente.

Aggiornamenti WebSocket in tempo reale

Le modifiche all'inventario vengono inviate istantaneamente a tutti i client connessi tramite WebSockets, mantenendo dashboard e slicer sincronizzati senza aggiornamento manuale.

Multipli backend di database

Per impostazione predefinita, utilizza SQLite a configurazione zero per configurazioni a utente singolo, con supporto opzionale per PostgreSQL e MariaDB per farm di stampa condivise e volumi di scrittura piÃ¹ elevati.

PerchÃ© eseguire Spoolman su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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