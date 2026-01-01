Distribuisci OpenHuman con installazione in un clic.
Core AI personale auto-ospitato che connette oltre 118 app e costruisce un albero di memoria privato che controlli completamente.
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Cosa puoi costruire con OpenHuman
OpenHuman Ã¨ una super intelligenza AI personale open source progettata per risiedere sulla tua infrastruttura. Costruita attorno a un core Rust e a un albero di memoria local-first compatibile con Obsidian, si connette a oltre cento servizi tramite OAuth con un click â€” Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar e molti altri â€” e silenziosamente estrae nuovi dati in una base di conoscenza privata ogni venti minuti.
L'auto-hosting di OpenHuman mantiene ogni email, documento e conversazione in uno spazio di lavoro di tua proprietÃ , pur permettendoti di instradare le richieste a modelli di ragionamento, veloci o di visione su richiesta. Non ci sono costi per utente, nessun vincolo del fornitore e nessun servizio AI di terze parti vede mai i tuoi dati grezzi a meno che tu non li instradi esplicitamente lÃ¬.
FunzionalitÃ principali di OpenHuman
Memoria a prioritÃ locale
Ogni messaggio, documento e sincronizzazione delle integrazioni finisce in un archivio SQLite locale e in un vault compatibile con Obsidian che puoi leggere, modificare e fare il backup direttamente su disco.
Oltre 118 integrazioni
Connettori OAuth con un clic per Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar e decine di altri, con un worker in background che aggiorna i dati ogni venti minuti.
Strumenti dell'agente nativo
Ricerca web integrata, scraping, accesso al file system, operazioni git e voce (STT/TTS) consentono agli agenti di agire per tuo conto senza framework di plugin esterni.
Compressione TokenJuice
Un compressore di prompt sul dispositivo che elimina i token ridondanti dalle chiamate dell'agente, riducendo i costi dell'API del modello fino all'80% nei flussi di lavoro a lunga esecuzione.
Routing unificato dei modelli
Passa tra modelli di ragionamento, veloci e di visione tramite un unico abbonamento, oppure punta il core a backend locali di Ollama e LM Studio per la massima privacy.
Core RPC rinforzato
Il core Rust headless espone un endpoint RPC autenticato tramite bearer, viene eseguito come un container di sola lettura con capacitÃ ridotte e si accoppia in modo pulito con i client desktop tramite la rete.
PerchÃ© eseguire OpenHuman su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .