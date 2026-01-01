OpenHuman Ã¨ una super intelligenza AI personale open source progettata per risiedere sulla tua infrastruttura. Costruita attorno a un core Rust e a un albero di memoria local-first compatibile con Obsidian, si connette a oltre cento servizi tramite OAuth con un click â€” Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar e molti altri â€” e silenziosamente estrae nuovi dati in una base di conoscenza privata ogni venti minuti.

L'auto-hosting di OpenHuman mantiene ogni email, documento e conversazione in uno spazio di lavoro di tua proprietÃ , pur permettendoti di instradare le richieste a modelli di ragionamento, veloci o di visione su richiesta. Non ci sono costi per utente, nessun vincolo del fornitore e nessun servizio AI di terze parti vede mai i tuoi dati grezzi a meno che tu non li instradi esplicitamente lÃ¬.