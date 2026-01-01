Distribuisci Pangolin Newt con 1 click.
Client di tunnel WireGuard Userspace che espone in sicurezza servizi privati attraverso la piattaforma di accesso remoto Pangolin.
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Cosa puoi costruire con Pangolin Newt
Pangolin Newt Ã¨ un client tunnel WireGuard e proxy TCP/UDP completamente in userspace, progettato per integrarsi con la piattaforma di accesso consapevole dell'identitÃ Pangolin. Operando senza moduli kernel o privilegi elevati, Newt stabilisce tunnel crittografati verso i nodi di uscita Pangolin e fornisce proxy locali per instradare il traffico delle applicazioni in modo sicuro.
Distribuire Newt sul tuo VPS insieme ai tuoi servizi ti offre accesso remoto zero-trust a risorse private da qualsiasi luogo, con l'accesso regolato dalle policy basate sull'identitÃ di Pangolin â€” senza esposizione IP pubblica o l'overhead di una VPN tradizionale.
FunzionalitÃ principali di Pangolin Newt
WireGuard nello spazio utente
Funziona interamente nello userspace senza moduli del kernel o privilegi elevati, rendendolo sicuro e semplice da implementare in ambienti containerizzati.
Accesso Zero Trust
L'accesso a ogni risorsa Ã¨ controllato dalle politiche di identitÃ di Pangolin, garantendo che solo gli utenti autenticati e autorizzati possano accedere ai servizi privati.
Proxy TCP/UDP Integrato
Agisce sia come gestore di tunnel che come proxy applicativo, instradando il traffico per piÃ¹ servizi attraverso un'unica connessione WireGuard crittografata.
Gestione automatica del tunnel
Mantiene una connessione WebSocket persistente al piano di controllo di Pangolin in modo che i tunnel vengano ristabiliti automaticamente dopo interruzioni di rete.
Supporto per NAT Traversal
Si connette in modo affidabile da dietro i firewall e le reti restrittive senza inoltro manuale delle porte o modifiche alla configurazione della tua rete.
PerchÃ© eseguire Pangolin Newt su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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