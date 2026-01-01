Distribuisci Dockge con installazione in un click.
UI reattiva auto-ospitata per la gestione di stack Docker Compose senza toccare la riga di comando.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Dockge
Dockge Ã¨ un gestore di stack Docker Compose focalizzato e auto-ospitato, creato dal fondatore di Uptime Kuma. Invece di cercare di gestire ogni primitiva Docker, fa una cosa bene: ti permette di creare, modificare, avviare, arrestare ed eliminare stack Compose attraverso un'interfaccia web veloce e reattiva. L'editor YAML integrato offre l'evidenziazione della sintassi e la validazione in tempo reale, e puoi convertire i comandi docker run esistenti in formato Compose in pochi secondi.
Archiviare gli stack come semplici file su disco significa che Dockge si integra naturalmente in qualsiasi flusso di lavoro di backup o controllo versione. L'auto-hosting mantiene privata la configurazione della tua infrastruttura e ti offre un'interfaccia di gestione persistente sempre disponibile, anche quando sei lontano dal terminale.
FunzionalitÃ principali di Dockge
Editor YAML interattivo
L'evidenziazione della sintassi e la validazione in tempo reale rendono facile scrivere e aggiornare i file Compose direttamente nel browser.
Streaming di log in tempo reale
I log dei container vengono visualizzati in tempo reale nell'interfaccia utente, cosÃ¬ puoi monitorare l'avvio, gli errori e l'output senza aprire un terminale.
docker run converter
Incolla qualsiasi comando docker run e Dockge lo converte automaticamente in un docker-compose.yaml pronto all'uso.
Archiviazione stack basata su file
Tutti i file Compose sono archiviati come file di testo semplice su disco, rendendo i backup e il controllo versione semplici.
Ingombro leggero
Il consumo minimo di risorse lascia CPU e memoria disponibili per le applicazioni che stai effettivamente gestendo.
PerchÃ© eseguire Dockge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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