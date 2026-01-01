Distribuisci OrangeHRM con installazione a un click.
Sistema di gestione delle risorse umane open-source per la gestione di dipendenti, ferie, reclutamento e flussi di lavoro HR.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OrangeHRM
OrangeHRM Ã¨ una piattaforma di gestione delle risorse umane completamente open-source utilizzata da migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. Copre l'intero ciclo di vita delle risorse umane â€” dai registri dei dipendenti e la gestione delle ferie alle valutazioni delle prestazioni, ai processi di reclutamento e al monitoraggio del tempo â€” in un'unica applicazione self-hosted.
Ospitare OrangeHRM sul tuo VPS mantiene tutti i dati dei dipendenti, le informazioni sulle buste paga e i registri HR sotto il tuo controllo diretto, senza costi SaaS per utente. Ottieni pieno accesso al database per report personalizzati e integrazioni, mantenendo la piena proprietÃ sui dati sensibili della forza lavoro.
FunzionalitÃ principali di OrangeHRM
Gestione dei dipendenti
Mantieni una directory centralizzata dei dipendenti con la cronologia dei lavori, i documenti, le qualifiche e la struttura organizzativa in un unico posto.
Permessi e presenze
Gestisci i permessi, i flussi di lavoro di approvazione, i calendari delle festivitÃ e i registri delle presenze per tutta la tua forza lavoro.
Modulo di reclutamento
Tieni traccia delle offerte di lavoro, delle candidature, delle fasi dei colloqui e delle decisioni di assunzione senza uno strumento ATS separato.
Recensioni delle prestazioni
Esegui cicli di valutazione strutturati con definizione degli obiettivi, feedback a 360 gradi e flussi di lavoro di revisione configurabili.
Monitoraggio del tempo e dei progetti
Registra le schede attivitÃ per progetti e clienti, con flussi di approvazione e report esportabili per la fatturazione o le buste paga.
PerchÃ© eseguire OrangeHRM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .