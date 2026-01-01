Distribuisci InfluxDB 2 con installazione in un click.
Piattaforma unificata per serie temporali che combina database, visualizzazione, avvisi ed elaborazione dati in un'unica applicazione.
Scegli un piano VPS per InfluxDB 2
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con InfluxDB 2
InfluxDB 2 Ã¨ una piattaforma per serie temporali appositamente progettata che gestisce l'acquisizione, l'archiviazione, l'interrogazione, la visualizzazione e gli avvisi in un'unica applicazione. Basato sul motore di archiviazione TSM con il linguaggio di query Flux, offre un'acquisizione dati ad alta velocitÃ e una compressione efficiente insieme a un'interfaccia web moderna â€” eliminando la necessitÃ di integrare strumenti separati come Grafana o Kapacitor per i flussi di lavoro di osservabilitÃ di base.
L'auto-hosting di InfluxDB 2 sul tuo VPS elimina i costi per punto dati e i costi di uscita dei dati comuni nelle offerte cloud gestite. Ottieni costi prevedibili per flotte di dispositivi IoT, monitoraggio dell'infrastruttura e pipeline di dati finanziari, indipendentemente dal volume di acquisizione, con archiviazione persistente per anni di telemetria storica.
FunzionalitÃ principali di InfluxDB 2
Flux Query Language
Flux Ã¨ un linguaggio di scripting funzionale progettato specificamente per i dati di serie temporali, che consente trasformazioni, aggregazioni e join multi-sorgente in una singola query.
Web UI Integrata
L'interfaccia integrata include un builder di query visuale, un editor di dashboard e un esploratore di dati, quindi non Ã¨ richiesto alcuno strumento di visualizzazione esterno per iniziare.
Avvisi integrati
Configura i controlli di soglia e deadman direttamente in InfluxDB 2 con endpoint di notifica per Slack, PagerDuty, webhook HTTP e altro ancora.
Motore attivitÃ
Pianifica script Flux per il downsampling, le trasformazioni ETL e l'aggregazione dei dati senza cron job esterni o servizi di pipeline separati.
Controllo degli accessi basato su token
Token di lettura/scrittura granulari con ambito a bucket specifici consentono un controllo degli accessi granulare per piÃ¹ team e applicazioni che condividono un'unica istanza.
PerchÃ© eseguire InfluxDB 2 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .