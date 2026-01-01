Apache ShenYu è un gateway API open source, nativo Java, costruito per ambienti a microservizi che richiedono elevato throughput e bassa latenza. Agisce come punto di ingresso unificato per il routing, la conversione di protocollo e la governance del traffico tra servizi basati su Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket e altro ancora. Un'architettura a plugin hot-swappable ti consente di abilitare o disabilitare le politiche di controllo del traffico — limitazione di velocità, autenticazione, WAF, interruzione di circuito — senza riavviare il gateway.

La console di amministrazione inclusa offre al tuo team visibilità in tempo reale e controllo dinamico su regole di routing, selettori e permessi di sistema tramite una dashboard basata su browser. L'auto-hosting di ShenYu sul tuo VPS mantiene il traffico API all'interno della tua infrastruttura, elimina i costi di egress del cloud per richiesta e ti consente di applicare politiche di governance senza dipendere da un servizio di gateway API gestito.