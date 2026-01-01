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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Apache ShenYu

Apache ShenYu è un gateway API open source, nativo Java, costruito per ambienti a microservizi che richiedono elevato throughput e bassa latenza. Agisce come punto di ingresso unificato per il routing, la conversione di protocollo e la governance del traffico tra servizi basati su Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket e altro ancora. Un'architettura a plugin hot-swappable ti consente di abilitare o disabilitare le politiche di controllo del traffico — limitazione di velocità, autenticazione, WAF, interruzione di circuito — senza riavviare il gateway.

La console di amministrazione inclusa offre al tuo team visibilità in tempo reale e controllo dinamico su regole di routing, selettori e permessi di sistema tramite una dashboard basata su browser. L'auto-hosting di ShenYu sul tuo VPS mantiene il traffico API all'interno della tua infrastruttura, elimina i costi di egress del cloud per richiesta e ti consente di applicare politiche di governance senza dipendere da un servizio di gateway API gestito.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Apache ShenYu

Plugin sostituibili a caldo

Abilita, disabilita o riconfigura i plugin di traffico — limitazione della frequenza, autenticazione, WAF e altro ancora — a runtime senza riavviare il gateway o interrompere il traffico in tempo reale.

Supporto multi-protocollo

Instrada le richieste attraverso Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket e MQTT da un singolo punto di ingresso del gateway.

Controllo dinamico del traffico

Definisci selettori e regole di routing tramite la UI di amministrazione che hanno effetto immediatamente, dando ai team operativi un controllo granulare su quale upstream riceve ogni richiesta.

Osservabilità integrata

Il tracciamento distribuito, l'esportazione delle metriche e le integrazioni di logging strutturato ti offrono visibilità end-to-end sulla latenza delle API e sui tassi di errore su tutti i servizi proxy.

OAuth 2.0 e autenticazione JWT

Proteggi le API con OAuth 2.0, la validazione dei token JWT o la verifica della firma personalizzata a livello di gateway prima che le richieste raggiungano i tuoi servizi di backend.

Perché eseguire Apache ShenYu su Hostinger

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