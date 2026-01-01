Installa Tiny File Manager con installazione in un clic.
Gestore di file web PHP leggero a file singolo per caricare, scaricare e organizzare i file del server da qualsiasi browser.
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Cosa puoi costruire con Tiny File Manager
Tiny File Manager Ã¨ un file manager compatto e open-source che funziona interamente come un singolo file PHP, offrendoti un'interfaccia completa basata su browser per gestire i file sul tuo server senza client SSH o FTP. Supporta il caricamento e lo scaricamento di file, la copia, lo spostamento, la ridenominazione, l'eliminazione, la creazione di archivi e un editor di testo integrato â€” tutto accessibile tramite un'interfaccia web pulita e reattiva.
L'auto-hosting di Tiny File Manager sul tuo VPS mantiene i tuoi file sotto il tuo controllo e ti permette di concedere accesso basato sui ruoli ai membri del team con diversi livelli di permesso. Il suo ingombro minimo significa che funziona insieme alle tue applicazioni esistenti senza aggiungere un notevole sovraccarico di risorse.
FunzionalitÃ principali di Tiny File Manager
Operazioni complete sui file
Carica, scarica, copia, sposta, rinomina ed elimina file e cartelle direttamente dal browser senza richiedere l'accesso SSH o FTP.
Accesso multi-utente
Definisci piÃ¹ account utente con password individuali e livelli di autorizzazione, inclusi ruoli di sola lettura per l'accesso limitato.
Editor di testo integrato
Modifica file di configurazione, script e codice direttamente nel browser con supporto per l'evidenziazione della sintassi, evitando la necessitÃ di un editor separato.
Archivio Assistenza
Crea archivi ZIP ed estrai file compressi tramite l'interfaccia web, semplificando i trasferimenti in batch e i backup senza strumenti a riga di comando.
Ricerca file
Cerca tra le directory per nome file o contenuto per individuare rapidamente i file senza navigare manualmente tra le strutture delle cartelle.
PerchÃ© eseguire Tiny File Manager su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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