Distribuisci Docspell con installazione in un clic.
Organizzatore di documenti auto-ospitato che etichetta automaticamente scansioni, email e PDF e li rende ricercabili a testo pieno.
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Cosa puoi costruire con Docspell
Docspell Ã¨ un server di gestione documentale self-hosted open-source progettato per pile di documenti cartacei che sono stati scansionati, scaricati o inviati via e-mail. Esegue l'OCR sui file in arrivo, estrae date, corrispondenti e importi utilizzando l'NLP e memorizza i metadati strutturati insieme al documento originale in modo che l'intero archivio diventi ricercabile a testo completo. Tag, campi personalizzati, cartelle e query salvate rendono pratico gestire la documentazione domestica, le fatture da freelance o i registri delle piccole imprese per molti anni.
L'hosting di Docspell sul tuo VPS mantiene la documentazione piÃ¹ sensibile â€” registri fiscali, fatture mediche, documenti legali, moduli governativi â€” all'interno di un'infrastruttura che controlli tu, piuttosto che un servizio di documenti SaaS. Il deployment include PostgreSQL per l'archiviazione, Solr per la ricerca full-text e il server REST di Docspell piÃ¹ il worker joex per l'OCR e la conversione, con la registrazione al primo accesso che crea l'account proprietario dell'archivio documenti.
FunzionalitÃ principali di Docspell
Estrazione OCR + NLP
Esegue l'OCR su ogni scansione, quindi estrae date, corrispondenti, importi e contatti in modo che ogni documento arrivi nella casella di posta giÃ pre-classificato.
Ricerca full-text
Ricerca full-text basata su Solr su ogni documento â€” fatture, contratti, ricevute, allegati e-mail â€” con filtri per tag, cartella e campo.
Acquisizione di email e cartelle
Scarica allegati di posta elettronica tramite IMAP, accetta caricamenti HTTP da scanner e monitora una directory per i file trasferiti tramite SCP o rsync.
Tag e campi personalizzati
Annota i documenti con tag, etichette di organizzazione, campi personalizzati (importi, date di contratto, date di scadenza) e ricerche salvate che si aggiornano automaticamente.
Multi-utente e multi-tenant
Ogni "collettivo" Ã¨ uno spazio di lavoro isolato con i propri utenti, documenti e metadati, cosÃ¬ famiglie o piccoli team condividono un'unica istanza senza incrociare i dati.
Conversione documenti
Converte file HTML, Office, immagini ed email in entrata in PDF ricercabili tramite WeasyPrint, Unoconv e Tesseract per un archivio uniforme.
PerchÃ© eseguire Docspell su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .