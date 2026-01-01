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Organizzatore di servizi HTPC e homelab che carica tutte le tue schede self-hosted in un'unica interfaccia web unificata.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Organizr

Organizr Ã¨ una dashboard di servizi self-hosted che sostituisce decine di segnalibri del browser con un'unica interfaccia basata su schede. Invece di passare tra piÃ¹ schede del browser per gestire Sonarr, Radarr, Plex e altri servizi homelab, Organizr li carica tutti come schede iFrame all'interno di un'unica pagina web â€” con account utente, controlli di accesso e restrizioni per gli ospiti integrati.

Con il supporto per l'autenticazione Plex, Emby e LDAP, gruppi di utenti illimitati e l'integrazione Nginx auth_request, Organizr va oltre una semplice pagina di link. Funziona come un leggero livello di accesso per l'intero stack self-hosted, permettendoti di concedere a utenti specifici o ospiti l'accesso solo alle schede che scegli.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Organizr

Interfaccia a schede

Carica qualsiasi servizio self-hosted come una scheda iFrame, dandoti un'unica pagina unificata per gestire l'intero tuo homelab senza cambiare le schede del browser.

Gruppi Utente e Controllo degli accessi

Crea gruppi di utenti illimitati e controlla quali schede ogni gruppo puÃ² vedere â€” incluso l'accesso ospite in sola lettura per i servizi condivisi.

Supporto Multi-Auth

Autentica gli utenti con le credenziali Plex, Emby, LDAP o sFTP oltre agli account locali di Organizr.

Integrazione autenticazione Nginx

Usa Organizr come provider auth_request per Nginx, aggiungendo una protezione di accesso in stile SSO ai servizi che non dispongono di autenticazione integrata.

Temi personalizzabili

Il controllo completo della palette colori ti consente di personalizzare Organizr per abbinarlo al tuo brand o all'estetica scura/chiara che preferisci.

Supporto Fail2ban

L'integrazione nativa di Fail2ban protegge il tuo accesso a Organizr dagli attacchi brute-force con il blocco automatico degli IP.

PerchÃ© eseguire Organizr su Hostinger

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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