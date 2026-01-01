Distribuisci Organizr con un click.
Organizzatore di servizi HTPC e homelab che carica tutte le tue schede self-hosted in un'unica interfaccia web unificata.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Organizr
Organizr Ã¨ una dashboard di servizi self-hosted che sostituisce decine di segnalibri del browser con un'unica interfaccia basata su schede. Invece di passare tra piÃ¹ schede del browser per gestire Sonarr, Radarr, Plex e altri servizi homelab, Organizr li carica tutti come schede iFrame all'interno di un'unica pagina web â€” con account utente, controlli di accesso e restrizioni per gli ospiti integrati.
Con il supporto per l'autenticazione Plex, Emby e LDAP, gruppi di utenti illimitati e l'integrazione Nginx auth_request, Organizr va oltre una semplice pagina di link. Funziona come un leggero livello di accesso per l'intero stack self-hosted, permettendoti di concedere a utenti specifici o ospiti l'accesso solo alle schede che scegli.
FunzionalitÃ principali di Organizr
Interfaccia a schede
Carica qualsiasi servizio self-hosted come una scheda iFrame, dandoti un'unica pagina unificata per gestire l'intero tuo homelab senza cambiare le schede del browser.
Gruppi Utente e Controllo degli accessi
Crea gruppi di utenti illimitati e controlla quali schede ogni gruppo puÃ² vedere â€” incluso l'accesso ospite in sola lettura per i servizi condivisi.
Supporto Multi-Auth
Autentica gli utenti con le credenziali Plex, Emby, LDAP o sFTP oltre agli account locali di Organizr.
Integrazione autenticazione Nginx
Usa Organizr come provider auth_request per Nginx, aggiungendo una protezione di accesso in stile SSO ai servizi che non dispongono di autenticazione integrata.
Temi personalizzabili
Il controllo completo della palette colori ti consente di personalizzare Organizr per abbinarlo al tuo brand o all'estetica scura/chiara che preferisci.
Supporto Fail2ban
L'integrazione nativa di Fail2ban protegge il tuo accesso a Organizr dagli attacchi brute-force con il blocco automatico degli IP.
PerchÃ© eseguire Organizr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .