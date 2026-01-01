Distribuisci Tracearr con un click.
Dashboard unificata per il monitoraggio dello streaming per Plex, Jellyfin ed Emby con analisi in tempo reale e rilevamento della condivisione dell'account.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Tracearr
Tracearr Ã¨ una piattaforma di monitoraggio open-source che riunisce Plex, Jellyfin ed Emby in un'unica dashboard. Monitora i flussi attivi in tempo reale, esamina la cronologia completa delle sessioni con i dati di geolocalizzazione e analizza le statistiche della libreria â€” tutto senza dover gestire piÃ¹ strumenti.
A differenza di Tautulli o Jellystat, Tracearr funziona contemporaneamente su tutti e tre i principali media server. Il suo motore di rilevamento della condivisione integrato utilizza sei tipi di regole â€” inclusi viaggi impossibili e velocitÃ del dispositivo â€” per segnalare automaticamente attivitÃ sospette sull'account, proteggendo il tuo server da usi impropri.
FunzionalitÃ principali di Tracearr
Pannello di controllo multi-server
Collega Plex, Jellyfin ed Emby a un'unica interfaccia e monitora tutti i server da un'unica console.
Rilevamento condivisione
Sei tipi di regole â€” inclusi lo spostamento impossibile e i limiti di flussi simultanei â€” contrassegnano e valutano automaticamente l'attivitÃ sospetta dell'account.
Analisi di streaming
Scopri chi ha guardato cosa, quando e su quale dispositivo, con dettagli sui codec, rapporti di transcodifica e utilizzo della larghezza di banda per sessione.
Approfondimenti della libreria
Pagine dedicate per la distribuzione di qualitÃ , il ROI dello storage, il rilevamento dei duplicati e le metriche di coinvolgimento su tutta la tua raccolta multimediale.
Avvisi in tempo reale
I webhook di Discord e le notifiche personalizzate si attivano istantaneamente quando le regole di condivisione vengono attivate o i punteggi di fiducia degli utenti calano.
Importazione dati
Migra la cronologia di visione esistente da Tautulli o Jellystat cosÃ¬ inizi con il contesto completo, non con una pagina bianca.
PerchÃ© eseguire Tracearr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .