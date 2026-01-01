ThinkDashboard Ã¨ una dashboard di segnalibri minimalista e self-hosted, costruita in Go e JavaScript vanilla per le persone che desiderano una pagina iniziale del browser veloce senza il gonfiore delle tipiche dashboard homelab. I segnalibri sono raggruppati in categorie, organizzati su piÃ¹ pagine e visualizzati tramite un'interfaccia pulita e incentrata sul testo che si carica istantaneamente su desktop e mobile.

A ogni segnalibro puÃ² essere assegnata una scorciatoia da tastiera, quindi aprire una destinazione frequente Ã¨ veloce come premere un tasto â€” nessun mouse, nessun menu a discesa di ricerca, nessuna estensione di terze parti. Tutti i dati risiedono in file JSON su un volume persistente, il che rende i backup banali e mantiene la tua collezione di segnalibri interamente sul tuo VPS invece che su un servizio di segnalibri ospitato.