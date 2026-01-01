Distribuisci ThinkDashboard con installazione in un click.
Dashboard di segnalibri leggera e auto-ospitata con scorciatoie da tastiera e un'interfaccia minimalista basata su testo.
Scegli un piano VPS per ThinkDashboard
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con ThinkDashboard
ThinkDashboard Ã¨ una dashboard di segnalibri minimalista e self-hosted, costruita in Go e JavaScript vanilla per le persone che desiderano una pagina iniziale del browser veloce senza il gonfiore delle tipiche dashboard homelab. I segnalibri sono raggruppati in categorie, organizzati su piÃ¹ pagine e visualizzati tramite un'interfaccia pulita e incentrata sul testo che si carica istantaneamente su desktop e mobile.
A ogni segnalibro puÃ² essere assegnata una scorciatoia da tastiera, quindi aprire una destinazione frequente Ã¨ veloce come premere un tasto â€” nessun mouse, nessun menu a discesa di ricerca, nessuna estensione di terze parti. Tutti i dati risiedono in file JSON su un volume persistente, il che rende i backup banali e mantiene la tua collezione di segnalibri interamente sul tuo VPS invece che su un servizio di segnalibri ospitato.
FunzionalitÃ principali di ThinkDashboard
Tasti rapidi
Assegna una chiave a qualsiasi segnalibro e aprilo istantaneamente dalla dashboard senza toccare il mouse.
UI testuale minimalista
Un'interfaccia pulita basata su testo mantiene l'attenzione sui tuoi link invece che su widget, pannelli meteo o riquadri di servizio.
Segnalibri categorizzati
Organizza i link in categorie personalizzate distribuite su piÃ¹ pagine della dashboard per una chiara separazione dei contesti.
Personalizzazione del tema
Passa tra temi scuri e chiari o crea varianti di colore personalizzate illimitate direttamente dalla pagina di configurazione.
Archiviazione di file JSON
Tutti i segnalibri, le pagine e le impostazioni sono archiviati come semplici file JSON su un volume persistente per backup e controllo della versione semplificati.
Design responsive
Il layout si adatta a telefoni e tablet, cosÃ¬ la tua pagina iniziale Ã¨ altrettanto veloce da usare anche lontano dal desktop.
PerchÃ© eseguire ThinkDashboard su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .