Distribuisci Flame con 1 clic.
Startpage self-hosted e dashboard domestica per il tuo server personale e i servizi homelab.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Flame
Flame Ã¨ una startpage self-hosted che trasforma il tuo server in un hub organizzato per tutte le tue applicazioni e i tuoi segnalibri. Tutto Ã¨ gestito tramite una GUI integrata â€” nessun file di configurazione da modificare, nessun riavvio richiesto. Aggiungi app, organizza i segnalibri e personalizza l'aspetto interamente dal browser.
A differenza dei servizi di dashboard ospitati, Flame funziona interamente sul tuo VPS, mantenendo privati l'inventario dei tuoi servizi e i tuoi segnalibri. La sua integrazione con le etichette Docker rileva automaticamente i container in esecuzione, cosÃ¬ la tua dashboard rimane aggiornata man mano che distribuisci nuovi servizi.
FunzionalitÃ principali di Flame
Gestione basata su GUI
Aggiungi, aggiorna ed elimina applicazioni e segnalibri direttamente dall'interfaccia web senza modificare alcun file di configurazione.
Rilevamento automatico Docker
Rileva automaticamente i container in esecuzione leggendo le etichette Docker, mantenendo la tua dashboard sincronizzata con i servizi distribuiti.
Ricerca integrata
La barra di ricerca integrata supporta 11 motori di ricerca web e filtra app locali e segnalibri in tempo reale.
Temi personalizzati
Scegli tra 15 temi colore predefiniti o crea il tuo con l'editor di temi personalizzati e le sovrascritture CSS.
Widget meteo
Visualizza le condizioni meteo in tempo reale sulla tua dashboard utilizzando una chiave API meteo gratuita e le coordinate della tua posizione.
PerchÃ© eseguire Flame su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .