Distribuisci Hister con installazione in un click.
Motore di ricerca personale local-first che indicizza a testo completo la tua cronologia del browser e la tua base di conoscenza.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Hister
Hister Ã¨ un motore di ricerca open-source che indicizza automaticamente il testo completo dei siti web che visiti, trasformando la cronologia del tuo browser in una base di conoscenza privata e ricercabile. Invece di scorrere un elenco cronologico della cronologia o di affidarti a motori di ricerca remoti che profilano ogni query, Hister ti permette di trovare qualsiasi pagina che hai giÃ letto utilizzando il suo contenuto, non solo il suo titolo o URL.
L'auto-hosting di Hister mantiene i tuoi dati di navigazione, i contenuti indicizzati e le query di ricerca interamente sul tuo VPS. La stessa istanza puÃ² scansionare siti aggiuntivi, indicizzare file locali, esporre un endpoint MCP ad agenti AI e servire piÃ¹ utenti â€” il tutto senza inviare una singola query a un servizio di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Hister
Indice della cronologia full-text
Indicizza automaticamente il contenuto effettivo delle pagine che visiti, cosÃ¬ puoi cercare in base a ciÃ² che Ã¨ stato scritto, non solo per URL o titolo.
Potente linguaggio di query
Filtra per dominio, intervallo di date, lingua, tag ed espressioni full-text utilizzando una sintassi di query dedicata creata per la precisione.
Indicizzazione file locale
Punta Hister su directory sul tuo VPS per indicizzare note, documenti e basi di conoscenza insieme alla tua cronologia di navigazione.
Crawler integrato
Estendi l'indice eseguendo la scansione di siti esterni con un crawler HTTP tradizionale o un browser headless per le pagine con molto JavaScript.
Supporto multi-utente
Ospita un'istanza condivisa per un team o una comunitÃ locale con indici per utente e autenticazione basata su OAuth.
Integrazione di AI e MCP
Abilita la ricerca semantica opzionale ed esponi i risultati agli agenti AI tramite un endpoint del Protocollo di Contesto del Modello.
PerchÃ© eseguire Hister su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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