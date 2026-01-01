Distribuisci Kiwix-serve con installazione in un click.
Lettore offline auto-ospitato per Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange e migliaia di archivi ZIM.
Scegli un piano VPS per Kiwix-serve
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Kiwix-serve
Kiwix-serve Ã¨ il server HTTP ufficiale del progetto Kiwix che trasforma gli archivi ZIM in una libreria veloce, ricercabile e accessibile tramite browser. ZIM Ã¨ un formato di archivio compresso aperto che cattura interi siti web â€” Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy e centinaia di altri â€” per una lettura completamente offline.
L'auto-hosting di Kiwix-serve su un VPS ti offre una libreria di riferimento permanente, sempre online, che non dipende da internet pubblico, dal tempo di attivitÃ del sito originale o da paywall a monte. Basta rilasciare i file ZIM nel volume di dati dalla libreria ufficiale di Kiwix e il server li ricarica a caldo, esponendo un'interfaccia web unificata con ricerca full-text su ogni archivio che carichi.
FunzionalitÃ principali di Kiwix-serve
Hot-reload libreria ZIM
Trascina i nuovi file ZIM nel volume di dati e kiwix-serve li rileva automaticamente con il monitor della libreria integrato â€” nessun riavvio necessario.
Ricerca a testo completo
Cerca in ogni archivio caricato con un indice full-text integrato, inclusa la funzione di suggerimento durante la digitazione per ricerche veloci su Wikipedia o qualsiasi altro ZIM.
Porta il tuo contenuto
Scegli qualsiasi ZIM dal catalogo ufficiale di Kiwix â€” Wikipedia completa, Project Gutenberg, dump di Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED e molti altri archivi di riferimento.
Ottimizzato per la lettura offline
La compressione ZIM mantiene basso lo spazio di archiviazione e veloci le ricerche, consentendo a un singolo VPS di servire enormi archivi di riferimento senza dipendenze esterne.
Catalogo OPDS incorporato
Espone un feed OPDS della tua libreria in modo che i lettori Kiwix mobili e desktop possano scoprire e scaricare titoli direttamente dal tuo server.
Inizializzato al primo avvio
Un URL di download ZIM opzionale scarica automaticamente il primo archivio al momento del deployment, cosÃ¬ il server Ã¨ navigabile non appena va online.
PerchÃ© eseguire Kiwix-serve su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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