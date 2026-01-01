SkySend Ã¨ un servizio minimalista e auto-ospitabile per la condivisione di file e note con crittografia end-to-end. File e note vengono crittografati interamente nel browser utilizzando AES-256-GCM prima che raggiungano il server, quindi il server memorizza solo blob crittografati e non ha mai accesso alla chiave di decrittografia. Non ci sono account, telemetria e analisi.

L'auto-hosting di SkySend sul tuo VPS mantiene i contenuti condivisi sotto il tuo pieno controllo, preservando al contempo le garanzie di privacy della crittografia a conoscenza zero. Ispirato a Mozilla Send e PrivateBin, utilizza primitive di sicurezza moderne come la derivazione di chiavi HKDF-SHA256 e la protezione con password Argon2id per fornire un'alternativa veloce e sicura ai servizi commerciali di condivisione file.