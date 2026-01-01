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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SkySend

SkySend Ã¨ un servizio minimalista e auto-ospitabile per la condivisione di file e note con crittografia end-to-end. File e note vengono crittografati interamente nel browser utilizzando AES-256-GCM prima che raggiungano il server, quindi il server memorizza solo blob crittografati e non ha mai accesso alla chiave di decrittografia. Non ci sono account, telemetria e analisi.

L'auto-hosting di SkySend sul tuo VPS mantiene i contenuti condivisi sotto il tuo pieno controllo, preservando al contempo le garanzie di privacy della crittografia a conoscenza zero. Ispirato a Mozilla Send e PrivateBin, utilizza primitive di sicurezza moderne come la derivazione di chiavi HKDF-SHA256 e la protezione con password Argon2id per fornire un'alternativa veloce e sicura ai servizi commerciali di condivisione file.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di SkySend

Crittografia a conoscenza zero

La crittografia in streaming AES-256-GCM viene eseguita interamente nel browser, con la chiave di decrittazione che risiede solo nel frammento URL e non raggiunge mai il server.

Nessun account richiesto

Carica file o condividi note istantaneamente senza registrazione, telemetria o tracciamento â€” i link di condivisione funzionano per qualsiasi destinatario senza bisogno di iscrizione.

Note crittografate

Condividi frammenti di testo, password, codice con evidenziazione della sintassi, Markdown o chiavi SSH con autodistruzione opzionale dopo la lettura e limiti di visualizzazione configurabili.

Protezione password

Protezione password Argon2id opzionale con derivazione della chiave resistente alla memoria e alle GPU per difendersi dagli attacchi a forza bruta su contenuti condivisi.

Archiviazione compatibile con S3

Supporto opzionale per il backend per Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner e Wasabi, con URL pre-firmati per download diretti che applicano scadenza e limiti.

Scadenza configurabile

Imposta limiti di download e tempi di scadenza per ogni caricamento, con pulizia automatica delle voci scadute e una dashboard integrata per il monitoraggio delle condivisioni attive.

PerchÃ© eseguire SkySend su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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