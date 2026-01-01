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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Radarr

Radarr è un gestore completo e automatizzato di collezioni di film per utenti Usenet e BitTorrent. Monitora i feed RSS per nuove uscite che corrispondono ai tuoi profili di qualità, attiva i download tramite client come qBittorrent o SABnzbd e rinomina e organizza automaticamente la tua libreria. Il supporto per formati personalizzati ti consente di scegliere codifiche specifiche — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — e Radarr aggiornerà i file esistenti quando appariranno versioni migliori.

Eseguire Radarr su un VPS lo mantiene attivo 24 ore su 24 con una larghezza di banda costante, assicurandoti di non perdere mai una finestra di rilascio. Si integra direttamente con Plex, Jellyfin ed Emby per aggiornare la libreria del tuo server multimediale nel momento in cui arriva un nuovo file, e si abbina naturalmente con Sonarr, Lidarr e Prowlarr per un ecosistema multimediale automatizzato completo.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Radarr

Monitoraggio automatizzato

Il monitoraggio del feed RSS rileva le nuove uscite cinematografiche nel momento in cui appaiono e mette in coda i download automaticamente in base alle tue preferenze di qualità.

Profili di qualità

Definisci risoluzioni, codec e dimensioni dei file accettabili per ogni film in modo che vengano scaricate e conservate solo le versioni che desideri realmente.

Aggiornamenti automatici

Radarr monitora le versioni di qualità migliore dopo il download iniziale e sostituisce i file in modo trasparente, mantenendo la tua libreria alla massima qualità nel tempo.

Integrazione del server multimediale

Le notifiche di aggiornamento automatico della libreria per Plex, Jellyfin ed Emby significano che i film appena scaricati appaiono nella tua app di streaming in pochi secondi.

Elenco Importazioni

Importa le watchlist da IMDb, Trakt e TMDb per aggiungere automaticamente i film alla tua coda monitorata mentre contrassegni i titoli da guardare.

Perché eseguire Radarr su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Maxim Shishkin
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