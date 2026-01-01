Distribuisci Radarr con 1 click.
Gestore automatico di collezioni di film che monitora le uscite, scarica tramite il tuo client preferito e mantiene organizzata la tua libreria.
Scegli un piano VPS per Radarr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Radarr
Radarr è un gestore completo e automatizzato di collezioni di film per utenti Usenet e BitTorrent. Monitora i feed RSS per nuove uscite che corrispondono ai tuoi profili di qualità, attiva i download tramite client come qBittorrent o SABnzbd e rinomina e organizza automaticamente la tua libreria. Il supporto per formati personalizzati ti consente di scegliere codifiche specifiche — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — e Radarr aggiornerà i file esistenti quando appariranno versioni migliori.
Eseguire Radarr su un VPS lo mantiene attivo 24 ore su 24 con una larghezza di banda costante, assicurandoti di non perdere mai una finestra di rilascio. Si integra direttamente con Plex, Jellyfin ed Emby per aggiornare la libreria del tuo server multimediale nel momento in cui arriva un nuovo file, e si abbina naturalmente con Sonarr, Lidarr e Prowlarr per un ecosistema multimediale automatizzato completo.
Funzionalità principali di Radarr
Monitoraggio automatizzato
Il monitoraggio del feed RSS rileva le nuove uscite cinematografiche nel momento in cui appaiono e mette in coda i download automaticamente in base alle tue preferenze di qualità.
Profili di qualità
Definisci risoluzioni, codec e dimensioni dei file accettabili per ogni film in modo che vengano scaricate e conservate solo le versioni che desideri realmente.
Aggiornamenti automatici
Radarr monitora le versioni di qualità migliore dopo il download iniziale e sostituisce i file in modo trasparente, mantenendo la tua libreria alla massima qualità nel tempo.
Integrazione del server multimediale
Le notifiche di aggiornamento automatico della libreria per Plex, Jellyfin ed Emby significano che i film appena scaricati appaiono nella tua app di streaming in pochi secondi.
Elenco Importazioni
Importa le watchlist da IMDb, Trakt e TMDb per aggiungere automaticamente i film alla tua coda monitorata mentre contrassegni i titoli da guardare.
Perché eseguire Radarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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