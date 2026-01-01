Radarr è un gestore completo e automatizzato di collezioni di film per utenti Usenet e BitTorrent. Monitora i feed RSS per nuove uscite che corrispondono ai tuoi profili di qualità, attiva i download tramite client come qBittorrent o SABnzbd e rinomina e organizza automaticamente la tua libreria. Il supporto per formati personalizzati ti consente di scegliere codifiche specifiche — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — e Radarr aggiornerà i file esistenti quando appariranno versioni migliori.

Eseguire Radarr su un VPS lo mantiene attivo 24 ore su 24 con una larghezza di banda costante, assicurandoti di non perdere mai una finestra di rilascio. Si integra direttamente con Plex, Jellyfin ed Emby per aggiornare la libreria del tuo server multimediale nel momento in cui arriva un nuovo file, e si abbina naturalmente con Sonarr, Lidarr e Prowlarr per un ecosistema multimediale automatizzato completo.