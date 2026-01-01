Distribuisci Resilio Sync con un click.
Sincronizzazione di file peer-to-peer tra desktop, server e dispositivi mobili senza un intermediario cloud.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Resilio Sync
Resilio Sync Ã¨ un servizio di sincronizzazione file peer-to-peer basato sul protocollo BitTorrent, originariamente rilasciato come BitTorrent Sync. Sposta i file direttamente tra i tuoi dispositivi tramite un canale P2P crittografato, senza caricare nulla su un provider cloud â€” il tuo VPS, desktop, laptop e telefoni condividono una cartella scambiando chiavi di condivisione crittografiche, quindi mantengono quella cartella sincronizzata man mano che i file cambiano.
L'auto-hosting di Resilio Sync su un VPS ti offre un peer di sincronizzazione sempre attivo che detiene la copia canonica delle tue cartelle condivise, accettando modifiche in entrata da qualsiasi altro dispositivo sulla condivisione in qualsiasi momento della giornata â€” senza i limiti di larghezza di banda, i limiti di dimensione dei file o le commissioni ricorrenti della sincronizzazione cloud commerciale.
FunzionalitÃ principali di Resilio Sync
Sincronizzazione diretta peer-to-peer
Trasferimento di file crittografato tra i tuoi dispositivi su un canale P2P â€” i tuoi dati non risiedono mai su un server di terze parti.
Nessun limite di dimensione file
Sincronizza file e cartelle di qualsiasi dimensione senza limiti di cloud commerciale â€” contano solo il tuo spazio di archiviazione e la tua larghezza di banda.
Sincronizzazione selettiva
Scegli per cartella quali dispositivi ricevono il contenuto completo rispetto allo streaming on-demand, cosÃ¬ i telefoni non devono replicare intere librerie.
Condividi chiavi e link
Le modalitÃ di condivisione sola lettura, lettura-scrittura e con link monouso ti consentono di controllare esattamente cosa ogni utente invitato puÃ² fare con una cartella condivisa.
App native su tutte le piattaforme
Client di prima parte per sistemi Windows, macOS, Linux, iOS, Android e NAS significano che ogni dispositivo parla lo stesso protocollo in modo nativo.
PerchÃ© eseguire Resilio Sync su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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