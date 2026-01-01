ChronoFrame è una moderna galleria fotografica open-source creata per i fotografi che desiderano una casa bella e consapevole dei metadati per il loro lavoro senza doverla cedere a un servizio cloud. Costruita su Nuxt 4 con una pipeline di immagini veloce, analizza automaticamente i dati EXIF al momento del caricamento, geocodifica inversa le posizioni di scatto, genera segnaposto ThumbHash per un caricamento istantaneo e supporta Live e Motion Photos insieme a JPEG, PNG e HEIC/HEIF.

Eseguire ChronoFrame sul tuo VPS mantiene originali a piena risoluzione, coordinate GPS e cronologia di visualizzazione sotto il tuo controllo — nessun abbonamento, nessun limite per foto, nessuna scansione di terze parti. Le foto possono risiedere su disco locale o su qualsiasi bucket compatibile con S3, e la mappa di esplorazione inclusa trasforma ogni viaggio in una cronologia navigabile di dove è stato catturato ogni fotogramma.