Distribuisci ChronoFrame con installazione in un click.
Galleria fotografica auto-ospitata con parsing EXIF automatico, geocodifica inversa e una mappa interattiva da esplorare per i fotografi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ChronoFrame
ChronoFrame è una moderna galleria fotografica open-source creata per i fotografi che desiderano una casa bella e consapevole dei metadati per il loro lavoro senza doverla cedere a un servizio cloud. Costruita su Nuxt 4 con una pipeline di immagini veloce, analizza automaticamente i dati EXIF al momento del caricamento, geocodifica inversa le posizioni di scatto, genera segnaposto ThumbHash per un caricamento istantaneo e supporta Live e Motion Photos insieme a JPEG, PNG e HEIC/HEIF.
Eseguire ChronoFrame sul tuo VPS mantiene originali a piena risoluzione, coordinate GPS e cronologia di visualizzazione sotto il tuo controllo — nessun abbonamento, nessun limite per foto, nessuna scansione di terze parti. Le foto possono risiedere su disco locale o su qualsiasi bucket compatibile con S3, e la mappa di esplorazione inclusa trasforma ogni viaggio in una cronologia navigabile di dove è stato catturato ogni fotogramma.
Funzionalità principali di ChronoFrame
Mappa interattiva di esplorazione
Ogni foto georeferenziata appare su una mappa interattiva di MapLibre così puoi sfogliare la tua libreria per posizione invece di scorrere infinite cronologie.
Analisi EXIF automatica
L'ora di acquisizione, il corpo macchina, l'obiettivo, la lunghezza focale, l'apertura e le coordinate GPS vengono estratti al momento del caricamento e indicizzati per un filtraggio e una ricerca rapidi.
Geocodifica inversa
Le coordinate GPS vengono risolte in nomi di luoghi leggibili dall'uomo tramite Nominatim o Mapbox, così ogni foto viene etichettata automaticamente con città e paese.
Foto Live e Foto in movimento
Il supporto nativo per le Live Photos di iPhone e le Motion Photos di Android preserva il breve video insieme all'immagine fissa, così i ricordi vengono riprodotti come sono stati catturati.
Backend di archiviazione flessibili
Archivia gli originali su disco locale, qualsiasi storage di oggetti compatibile con S3 o OpenList — cambia i backend senza modificare l'URL della galleria o perdere i metadati.
Perché eseguire ChronoFrame su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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