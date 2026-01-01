Distribuisci Cross-seed con installazione in 1 click.
Strumento di cross-seeding automatizzato che trova torrent corrispondenti su tracker privati per massimizzare il tuo rapporto di seeding.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Cross-seed
Cross-seed Ã¨ uno strumento di automazione open-source progettato per aiutare gli utenti di torrent a trovare e aggiungere cross-seed â€” torrent che esistono su piÃ¹ tracker privati ma condividono file identici. Confrontando i tuoi download esistenti con indicizzatori come Prowlarr o Jackett, identifica le release corrispondenti e le aggiunge automaticamente al tuo client torrent, permettendoti di fare seed su tracker aggiuntivi senza scaricare nuovamente alcun dato.
Eseguire Cross-seed su un VPS garantisce un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cercando nuove opportunitÃ di cross-seed ogni volta che si presentano. Si integra con client torrent popolari come qBittorrent, Deluge e rTorrent, e supporta la corrispondenza basata sui dati che funziona anche quando i nomi delle release differiscono tra i tracker.
FunzionalitÃ principali di Cross-seed
Semina incrociata automatica
Scansiona i tuoi download esistenti e trova torrent corrispondenti su altri tracker cosÃ¬ puoi fare piÃ¹ seeding senza scaricare nulla di aggiuntivo.
Supporto per piÃ¹ tracker
Si connette a Prowlarr o Jackett per cercare tra decine di tracker privati e pubblici contemporaneamente da una singola configurazione.
Integrazione client torrent
Funziona nativamente con qBittorrent, Deluge, Transmission e rTorrent per iniettare torrent cross-seed direttamente nel tuo client.
Corrispondenza basata sui dati
Abbina i torrent in base al contenuto e alle dimensioni del file, anzichÃ© solo ai nomi, individuando i cross-seed anche quando i titoli delle release differiscono tra i tracker.
ModalitÃ daemon
Funziona come un servizio in background persistente che monitora i nuovi download e trova automaticamente opportunitÃ di cross-seeding in tempo reale.
PerchÃ© eseguire Cross-seed su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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