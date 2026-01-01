Distribuisci Checkmate con installazione in un click.
Piattaforma open source per il monitoraggio dei server per tracciare l'uptime, le prestazioni e lo stato dell'infrastruttura in tempo reale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Checkmate
Checkmate è un'applicazione open source per il monitoraggio dei server che traccia l'uptime, le prestazioni e lo stato di salute dei tuoi server e servizi da un'unica dashboard basata sul web. Fornisce controlli dello stato configurabili, avvisi in tempo reale, analisi delle tendenze storiche, integrazione con Google PageSpeed Insights e monitoraggio dei container Docker — il tutto senza fare affidamento su un servizio di monitoraggio SaaS a pagamento.
Il deployment di Checkmate su un VPS dedicato mantiene la tua infrastruttura di monitoraggio indipendente dai sistemi che monitora, impedendo che una singola interruzione possa compromettere sia la tua applicazione che la tua capacità di rilevarla.
Funzionalità principali di Checkmate
Monitoraggio dell'uptime in tempo reale
Controlla continuamente i tuoi server e servizi, così sai subito quando qualcosa smette di funzionare, non dopo che gli utenti iniziano a lamentarsi.
Avvisi e-mail di tempi di inattività
Invia notifiche istantanee quando i servizi vanno offline e quando tornano operativi, mantenendo il tuo team informato senza dover controllare manualmente la dashboard.
Integrazione PageSpeed
Raccoglie le metriche di Google PageSpeed Insights insieme ai dati di uptime, così puoi monitorare sia la disponibilità che le prestazioni lato utente in un unico posto.
Monitoraggio dei Container Docker
Monitora le applicazioni containerizzate tramite l'accesso al socket Docker, offrendo visibilità sullo stato di salute sia a livello host che a livello container contemporaneamente.
Analisi delle tendenze storiche
Conserva la cronologia del tempo di attività nel tempo in modo da poter identificare interruzioni ricorrenti, misurare la conformità SLA e giustificare gli investimenti infrastrutturali.
Perché eseguire Checkmate su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.